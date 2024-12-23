В Белграде массовые протесты из-за трагедии в Нови-Саде

Почти 30 000 человек собрались в Белграде с требованием привлечь к ответственности виновных в смерти 15 человек, погибших 1 ноября при обрушении кровли вокзала в Нови-Саде.

В столице Сербии Белграде десятки тысяч человек снова вышли на демонстрацию в воскресенье, 22 декабря, чтобы выразить негодование в связи с безнаказанностью ответственных за обрушение козырька на здании железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад, в результате чего в начале ноября погибли 15 человек и еще несколько десятков получили травмы.

Организованная студентами акция в память о жертвах трагедии прошла в районе Площади Славия - оживленного перекрестка с кольцевым движением. Собравшиеся после 15 минут молчания начали свистеть и дудеть в рожки.

По оценке полиции, в мероприятии приняли участие 29 000 человек, в том числе фермеры, известные актеры и жители других регионов страны.

Обрушение кровли вокзала в городе Нови-Сад

1 ноября на недавно отремонтированном здании центрального железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад обрушился бетонный навес. Жертвами несчастного случая стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет.

Вскоре после этого трагического события в Белграде начались протесты. К сегодняшнему дню они распространились на всю Сербию. Их участники призывают не дать ответственным уйти от наказания. Кроме того, демонстранты требуют отставки мэра города Нови-Сад и премьер-министра страны Милоша Вучевича.

Между тем президент Сербии Александар Вучич заявил, что его не волнуют эти протесты. "Я хочу быть с вами откровенным. Мне, собственно, все равно. Можете делать, что хотите, - приводит его слова агентство AFP. - В политике я научился тому, что никогда нельзя сдаваться, когда на тебя оказывают давление. И я не сдамся никогда".

Вместе с тем Вучич объявил о государственных субсидиях, призванных помочь молодым людям с покупкой жилья. Некоторые наблюдатели расценили это как попытку задобрить протестующих. Однако студенты сообщили, что намерены продолжить протесты. Многие в Сербии считают причиной трагедии в Нови-Саде коррупцию и раздачу заказов на строительство родственникам, передает AFP.

Строительством вокзала в Нови-Саде занималось китайское предприятие, прокладывающее на этом отрезке железнодорожную ветку между Белградом и Будапештом.