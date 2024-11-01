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В Сербии при обрушении кровли на вокзале погибли 13 человек

Сергей Ромашенко
1 ноября 2024 г.

Люди погибли в результате обрушения козырька на здании железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. Около 30 человек получили травмы.

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Трагедия на вокзале Нови-Сада
Трагедия на вокзале Нови-СадаФото: Nenad Mihajlovic/AFP/Getty Images

В Сербии в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли, по последним данным, не менее 13 человек, еще 30 получили травмы, сообщило МВД Сербии в пятницу, 1 ноября.

Ранее министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что из-под завалов извлекли тела восьми человек. Он также сказал, что спасатели поддерживают связь с женщиной и девочкой 14 лет, которые еще находятся под обломками.

Причины случившегося выясняются. Вокзал закрыт. Премьер-министр Сербии Милош Вучич заявил, что случившееся -  "один из самых тяжелых дней в послевоенной истории Нови-Сада". Он пообещал, что причины обрушения будут расследованы, и виновные понесут наказание. Расследование ведет генеральная прокуратура Сербии.

Трехдневный траур

Власти Нови-Сада объявили трехдневный траур. На 2 ноября объявлен также однодневный национальный траур. Обрушение произошло днем 1 ноября. Под козырьком находились скамейки, и в момент обрушения на них сидело множество людей, сообщают местные СМИ.

Железнодорожный вокзал в Нови-Саде - крупном городе в 70 километрах от сербской столицы Белграда - был построен в 1964 году. Недавно он прошел капитальный ремонт и был заново открыт в июле 2024 года. В управлении инфраструктуры Сербских железных дорог уточнили, что обрушившийся бетонный навес не был предметом реконструкции, ремонт касался крыши и фасада под и над навесом.

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