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Попавший в крушение автобус в СенегалеФото: Cheikh Dieng/AFP
ОбществоСенегал

В Сенегале 40 человек погибли в дорожной аварии

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Президент Сенегала ввел трехдневный траур после столкновения двух автобусов, унесшего жизни 40 человек.

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В Сенегале 40 человек погибли и 87 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в воскресенье, 8 января. Президент этой западноафриканской страны Маки Саль в Twitter выразил соболезнования погибшим, пожелал выздоровления раненым и объявил в Сенегале трехдневный траур с 9 января.

По данным властей, на трассе N1 столкнулись два автобуса, перевозившие примерно по 70 пассажиров. Столкновение произошло из-за того, что у одного из автобусов лопнула шина, в результате его вынесло на встречную полосу.

Агентство AFP указывает, что автомобильные аварии являются в Сенегале распространенной проблемой - как из-за плохого состояния дорог, так и из-за неудовлетворительного состояния автомобилей у населения.

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