Попавший в крушение автобус в СенегалеФото: Cheikh Dieng/AFP
ОбществоСенегал
В Сенегале 40 человек погибли в дорожной аварии
Дмитрий Вачедин
1 ч. назад
Президент Сенегала ввел трехдневный траур после столкновения двух автобусов, унесшего жизни 40 человек.
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В Сенегале 40 человек погибли и 87 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в воскресенье, 8 января. Президент этой западноафриканской страны Маки Саль в Twitter выразил соболезнования погибшим, пожелал выздоровления раненым и объявил в Сенегале трехдневный траур с 9 января.
По данным властей, на трассе N1 столкнулись два автобуса, перевозившие примерно по 70 пассажиров. Столкновение произошло из-за того, что у одного из автобусов лопнула шина, в результате его вынесло на встречную полосу.