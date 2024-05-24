В Румынии задержан предполагаемый российский шпион

В Румынии задержан предполагаемый российский шпион24 мая 2024 г.
В Румынии по подозрению в шпионаже в пользу России задержан румынский гражданин, сообщила прокуратура в Бухаресте в пятницу, 24 мая. По сведениям ведомства, задержанный с 2022 года фотографировал на румынской границе близ города Тулча военные объекты, следил за транспортировкой войск и техники армий Румынии и других стран НАТО и передавал информацию посольству России в Бухаресте.
Решением суда предполагаемый российский шпион помещен в следственный изолятор на 30 суток. Расследование ведет спецотдел румынской прокуратуры DIICOT, отвечающий за борьбу с организованной преступностью и терроризмом, вместе со службой госбезопасности SRI и военной разведкой Румынии.
DIICOT сообщил, что при обыске в доме подозреваемого найдены улики.
Город Тулча находится в дельте Дуная в 7,5 км от границы с Украиной по кратчайшей линии. Транспортные пути из этого города в Украину ведут в том числе через Дунай.