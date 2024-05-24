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В Румынии задержан предполагаемый российский шпион

Сергей Ромашенко
24 мая 2024 г.

Задержанный фотографировал военные объекты и передавал информацию посольству РФ, сообщила прокуратура Румынии. Предполагаемый шпион - гражданин Румынии - помещен в СИЗО на 30 суток.

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Человек смотрит в бинокль из окна автомобиля
В Румынии поймали предполагаемого российского шпионаФото: Kai Remmers/dpa/picture alliance

В Румынии по подозрению в шпионаже в пользу России задержан румынский гражданин, сообщила прокуратура в Бухаресте в пятницу, 24 мая. По сведениям ведомства, задержанный с 2022 года фотографировал на румынской границе близ города Тулча военные объекты, следил за транспортировкой войск и техники армий Румынии и других стран НАТО и передавал информацию посольству России в Бухаресте.

Решением суда предполагаемый российский шпион помещен в следственный изолятор на 30 суток. Расследование ведет спецотдел румынской прокуратуры DIICOT, отвечающий за борьбу с организованной преступностью и терроризмом, вместе со службой госбезопасности SRI и военной разведкой Румынии.

DIICOT сообщил, что при обыске в доме подозреваемого найдены улики.

Город Тулча находится в дельте Дуная в 7,5 км от границы с Украиной по кратчайшей линии. Транспортные пути из этого города в Украину ведут в том числе через Дунай.

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