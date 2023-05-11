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Фото: DW
ПолитикаРоссия

В закон РФ об "иноагентах" внесут категорию "третьих лиц"

Екатерина Венкина
1 ч. назад

"Третьи лица" могут оказывать "определенное влияние" и помогать "иноагентам" нарушать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", сообщил замминистра юстиции РФ Свириденко.

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В законодательство об "иноагентах" хотят внести категорию неких "третьих лиц". Об этом сообщил на XI Петербургском международном юридическом форуме в четверг, 11 мая, замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. По его словам, эти люди "даже не аффилированы с "иноагентами", но могут оказывать "определенное влияние волей-неволей" и помогать "иноагентам" нарушать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

"Третьих лиц" будут наказывать штрафами

Замминистра назвал готовящиеся поправки "режимом профилактики закона". Он добавил, что предупреждения могут получить, к примеру, "каналы, которые будут показывать известных "иноагентов". "Третьих лиц" будут наказывать штрафами, указал Олег Свириденко. Он отметил, что соответствующую инициативу поддерживают депутаты Госдумы.

Одновременно Свириденко сообщил, что в список "иноагентов" его министерство включает людей не только за иностранное финансирование, но также за "предоставление методической и организационной помощи, площадок в СМИ, раскрутка в информационном пространстве, техническое оснащение и многое другое".

Свыше 590 физлиц и организаций

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам. В настоящее время в них занесены 598 физлиц и организаций.

С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

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