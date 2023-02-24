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Цветы у памятника Лесе Украинке в Москве. Фото из архива
Цветы у памятника Лесе Украинке в Москве. Фото из архиваФото: AFP/Getty Images
КонфликтыРоссия

В российских городах прошли антивоенные акции

Даниил Сотников
1 ч. назад

В годовщину российского вторжения в Украину во многих городах России прошли немногочисленные акции протеста: люди выходили в одиночные пикеты или несли цветы к стихийным мемориалам.

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Во многих российских городах в годовщину российского вторжения в Украину в пятницу, 24 февраля, появились стихийные антивоенные мемориалы; полиция задерживала людей, выступающих против войны.

В Москве жители возлагали цветы к памятнику Лесе Украинке. По сообщениям СМИ, полицейские сначала наблюдали за этим и не вмешивались, но затем начались задержания. Ближе к середине дня цветы с памятника были убраны.

В Санкт-Петербурге во время возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко задержали не менее шести человек, сообщает "ОВД-Инфо". В Екатеринбурге полиция задержала восемь человек у мемориала "Маска скорби", в том числе минимум двоих несовершеннолетних, пишут правозащитники.

В селе Русско-Высоцкое в Ленинградской области местный предприниматель и активист Дмитрий Скурихин вышел на одиночный пикет с плакатом "Прости Украина". Скурихин несколько лет размещает на своем магазине лозунги с осуждением российских властей. После начала войны он написал на магазине "Мир Украине, свободу России". В мае его оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о "дискредитации армии". Позже в отношении него возбудили уголовное дело о повторной "дискредитации".

Стихийные акции в других регионах

Не менее пяти человек были задержаны в центре Барнаула, пишет "Автозак live". Четверо из них поставили три таблички и возложили цветы к ним на площади Советов. Еще одного человека задержали у памятника "нулевому километру" с плакатом "Хватит молчать".

В Казани стихийный мемориал появился у памятника жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Здесь установили фотографии из Бучи, Мариуполя, Днепра и плакат "Нет путинской войне". В Екатеринбурге полиция с утра дежурила у памятника жертвам политических репрессий "Маски скорби", ожидая акцию "Молодежного яблока". Семеро активистов были задержаны, пишет издание Sota.

В Иркутске задержали женщину, которая вышла на улицу с плакатом "Требую вывести войска из Украины". В Томске жители возложили перевязанные сине-желтой лентой цветы и табличку с надписью "Днепр 14.01.2023 Украина с 24.02.2022" у Поклонного креста на Каштаке, сообщает TB2. По данным этого телеканала, полиция дежурит в местах города, где могут устроить протесты.

Одиночные акции прошли в Выксе Нижегородской области, Ярославле, Королеве, Хабаровске, Владивостоке и других городах. В большинстве случае выходивших на одиночные пикеты задерживала полиция. По состоянию на 15.00 по московскому времени было известно более чем о 20 задержаниях по всей России. 

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