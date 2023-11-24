В России завели более 4000 уголовных дел о побеге со службы

По большинству дел о самовольном оставлении части, возбужденных с начала мобилизации в РФ, уже вынесли приговор, пишет "Медиазона". Чаще всего - это условный срок.

В российские военные суды поступило 4121 уголовное дело о самовольном оставлении части после начала мобилизации в сентябре 2022 года. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает "Медиазона" , изучившая данные с сайтов военных судов.

По 3470 из них судебные решения уже вынесены. "Большинство дел о самовольном оставлении части заканчиваются условным сроком, причем для контрактников доля таких решений составляет 63%, а для мобилизованных она чуть ниже - 56%", - говорится в материале. Условный приговор, как отмечается, позволяет вернуть военнослужащего на фронт.

Помимо уголовных дел об оставлении воинской части, "Медиазона" обнаружила 317 дел о неисполнении приказа, 96 дел о дезертирстве, 54 дела об избиении командира и 42 дела по другим статьям, ужесточенным в период мобилизации.

Согласно инфографике, которую опубликовало издание, больше всего дел приходится на Московскую (309) и Ростовскую (224) области, а также Приморский край (181). В Москве были возбуждены 123 дела, в Санкт-Петербурге - 116.

Смотрите также: