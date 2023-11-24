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В России завели более 4000 уголовных дел о побеге со службы

Жан Рофе
24 ноября 2023 г.

По большинству дел о самовольном оставлении части, возбужденных с начала мобилизации в РФ, уже вынесли приговор, пишет "Медиазона". Чаще всего - это условный срок.

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Российские мобилизованные (фото из архива)
Российские мобилизованные (фото из архива)Фото: Yelena Afonina/TASS/dpa/picture alliance

В российские военные суды поступило 4121 уголовное дело о самовольном оставлении части после начала мобилизации в сентябре 2022 года. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает "Медиазона", изучившая данные с сайтов военных судов.

По 3470 из них судебные решения уже вынесены. "Большинство дел о самовольном оставлении части заканчиваются условным сроком, причем для контрактников доля таких решений составляет 63%, а для мобилизованных она чуть ниже - 56%", - говорится в материале. Условный приговор, как отмечается, позволяет вернуть военнослужащего на фронт.

Помимо уголовных дел об оставлении воинской части, "Медиазона" обнаружила 317 дел о неисполнении приказа, 96 дел о дезертирстве, 54 дела об избиении командира и 42 дела по другим статьям, ужесточенным в период мобилизации.

Согласно инфографике, которую опубликовало издание, больше всего дел приходится на Московскую (309) и Ростовскую (224) области, а также Приморский край (181). В Москве были возбуждены 123 дела, в Санкт-Петербурге - 116.

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Материал "Медиазоны"

В суды поступило больше 4 тысяч уголовных дел о побеге со службы после начала мобилизации
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