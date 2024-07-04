Задержан командир полка, подозреваемого в убийствах в Буче

Полковник российской армии Артем Городилов, находящийся под санкциями США из-за войны в Украине, числится в РФ подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет "Коммерсант".

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали в Рязани командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ Артема Городилова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила газета "Коммерсант" вечером в среду, 3 июля.

По данным издания, после задержания Городилова доставили в Москву и передали представителям Главного военного следственного управления Следственного комитета, в производстве которых находится уголовное дело. Хищения какого рода и на какую сумму вменяются в вину Городилову, неизвестно. В материалах дела он, как отмечается, числится подозреваемым.

Городилов с 2019 года был командиром 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка, который дислоцируется в Пскове, а в начале полномасштабной войны в Украине был развернут в Буче Киевской области.

В феврале 2023 года Городилов был включен в санкционный список США за "участие в грубых нарушениях прав человека, а именно во внесудебных казнях". Его фамилия фигурировала в целом ряде публикаций западных СМИ о военных преступлениях, совершенных российской армией в Украине.

Расследование российских военных преступлений в Буче

В декабре 2022 года американская газета The New York Times опубликовала получасовое видеорасследование преступлений в Буче, совершенных во время оккупации города российскими военнослужащими. В нем использованы свидетельства очевидцев, документы, видеокадры, снятые очевидцами или дронами, а также записи телефонных разговоров.

На одной из таких записей российский солдат рассказывает о распоряжении командира убивать гражданских. На других слышно, как проводят допросы. NYT удалось установить имена 22 военнослужащих 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка, которые звонили в Россию с телефонов людей, убитых на Яблонской улице, где после отступления ВС РФ из Бучи было обнаружено больше всего мертвых тел.

Авторы расследования подчеркивают: российское командование не могло не знать о систематических убийствах гражданских лиц. Так, на нескольких видеозаписях, сделанных рядом с местами массовых расправ, виден человек, к которому обращаются "товарищ полковник". Журналисты предполагают, что это командир 234-го полка Артем Городилов.