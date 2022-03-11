 В России заблокированы сайты ″Голоса″ и отделения Amnesty International | Новости из Германии о России | DW | 11.03.2022

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Россия

В России заблокированы сайты "Голоса" и отделения Amnesty International

Решение о блокировке принято Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ. В реестр запрещенных сайтов также внесены сайт движения "За права человека" и ряда СМИ.

Офис обединения Голос

В России заблокированы сайты объединения наблюдателей "Голос", движения "За права человека", отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии и ряда изданий. Сайты заблокированы Роскомнадзором (РКН) по требованию Генпрокуратуры РФ. Правозащитный проект "Роскомсвобода" в пятницу, 11 марта, опубликовал на своем сайте обновленный реестр запрещенных в России сайтов.

В реестр, помимо прочих, внесены сайты изданий "Важные истории" (Минюст РФ ранее признал издателя "Важных историй" - латвийскую некоммерческую организацию IStories Fonds - "нежелательной организацией"), Colta, уже приостановившего работу из-за закона об уголовной ответственности за фейки о российской армии, а также сайт блогера Александра Сотника Sotnik-tv.ru.

С 24 февраля, когда Россия напала на Украину, в России, в числе прочих, уже заблокированы Deutsche Welle, Русская служба BBC, Радио Свобода, "Настоящее Время", "Крым.Реалии", "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь" и "Медуза". Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу. Роскомнадзор также заблокировал Facebook и Twitter. Ограничена работа TikTok и Instagram.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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