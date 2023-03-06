В России заблокировали сайт "Медиазона Беларусь"

Проект "Роскомсвобода" сообщил, что блокировка произведена в рамках военной цензуры по решению "неизвестного госоргана", которым с большой долей вероятности является Генпрокуратура РФ.

Роскомнадзор заблокировал для российских пользователей интернета доступ к сайту "Медиазона Беларусь". Об этом в понедельник, 6 марта, сообщила "Роскомсвобода" - общественый проект, созданный для пропаганды идей свободы информации.

В сообщении "Роскомсвобода" указывается, что блокировка произведена по принятому еще в январе решению "неизвестного госоргана", которым с большой долей вероятности является Генпрокуратура РФ. Основанием, судя по размещаемому на сайте контенту, стала военная цензура. В Роскомсвободе напомнили, что непосредственно сам портал "Медиазона" по требованию Генпрокуратуры блокировался уже трижды: в первый раз - в самом начале войны в Украине.

В 2020 году сайт "Медиазона Беларусь" был уже заблокирован в Беларуси по решению Министерства информации.

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