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Демонстрация в России против ограничений в Интернете (фото из архива)Фото: Yulia Vishnevetskaya
ПолитикаРоссия

В России заблокировали сайт "Медиазона Беларусь"

Виталий Кропман
27 мин. назад

Проект "Роскомсвобода" сообщил, что блокировка произведена в рамках военной цензуры по решению "неизвестного госоргана", которым с большой долей вероятности является Генпрокуратура РФ.

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Роскомнадзор заблокировал для российских пользователей интернета доступ к сайту "Медиазона Беларусь". Об этом в понедельник, 6 марта, сообщила "Роскомсвобода"  - общественый проект, созданный для пропаганды идей свободы информации.

В сообщении "Роскомсвобода" указывается, что блокировка произведена по принятому еще в январе решению "неизвестного госоргана", которым с большой долей вероятности является Генпрокуратура РФ. Основанием, судя по размещаемому на сайте контенту, стала военная цензура. В Роскомсвободе напомнили, что непосредственно сам портал  "Медиазона" по требованию Генпрокуратуры блокировался уже трижды: в первый раз - в самом начале войны в Украине.

В 2020 году сайт "Медиазона Беларусь" был уже заблокирован в Беларуси по решению Министерства информации.

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