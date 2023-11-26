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В России заявили об отражении массированной атаки дронов

Олег Соколенко
26 ноября 2023 г.

Минобороны России заявило об уничтожении средствами ПВО 11 беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Мэр Москвы Собянин написал в Telegram, что дроны летели на столицу РФ.

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Украинский БПЛА в небе
Украинский БПЛА в небеФото: SERGEI SUPINSKY/AFP

Минобороны РФ в ночь на воскресенье, 26 ноября заявило об уничтожении средствами ПВО 11 беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Эту информацию подтвердили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Брянской области Александр Богомаз (последний уточнил, что речь шла о дронах самолетного типа).

"Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Позже он сообщил, что в Раменском городском округе Московской области был сбит еще один беспилотник, летевший в сторону столицы РФ. Московский мэр, как и брянский губернатор, написал, что пострадавших и серьезных разрушений нет.

Российский Telegram-канал Mash, между тем, сообщил, что в Туле "дрон ВСУ впервые с начала СВО (так официальные лица РФ называют войну против Украины. - Ред.) врезался в жилую многоэтажку". По данным издания, БПЛА влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина. Сообщается, что один человек получил травму стопы, жителей здания эвакуировали. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Кроме того, агентство ТАСС передавало, что московские аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили прием и отправку самолетов. Позже обе воздушные гавани возобновили работу.

Украина также подверглась атаке беспилотниками

В ту же ночь на 26 ноября атаке дронов подверглась и Украина. Киевская городская администрация написала в Telegram, что в пригороде столицы работают средства ПВО, и призвала жителей переместиться в укрытия. В канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение о том, что группа ударных беспилотников направляется в сторону Днепропетровской области. Воздушная тревога также объявлялась в Харьковской, Сумской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях; позже был объявлен отбой. О каких-либо последствиях этой атаки пока не сообщается.

В предыдущую ночь войска РФ также нанесли по Украине массированный воздушный удар, использовав, по данным украинского командования, более 70 дронов Shahed. В результате в Киеве пострадали пять человек.

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