  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В России из-за Пригожина задержан политолог из Волгограда

Сергей Ромашенко
9 мин. назад

Михаил Серенко подозревается в пособничестве вооруженному мятежу ЧВК "Вагнер". Он стал первым задержанным в связи с мятежом.

https://p.dw.com/p/4T2Ex
Руки в наручниках
Фото: Romain Fellens/picture alliance

В Волгограде вечером в субботу, 24 июня, задержан политолог и публицист Михаил Серенко. По словам родственников, его подозревают в пособничестве вооруженному мятежу Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер". На данный момент это первый задержанный в связи с мятежом.

Как сообщила супруга Серенко, шесть полицейских и следователь около 22 часов пришли в их квартиру, забрали оттуда почти всю технику и увезли Серенко, предположительно, в ОВД, не дав позвонить адвокату.

"Следователь зачитал что-то якобы о том, что пришел якобы в связи с уголовным делом о мятеже ЧВК "Вагнер". И якобы Михаил ему способствовал. Это полный бред!" - рассказала журналистам жена Серенко. Созвониться с адвокатом она смогла лишь после того, как ее мужа увезли.

Конкретные обвинения пока неизвестны

Позднее адвокат политолога сообщил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет ФСБ, но в чем конкретно обвиняют Серенко, пока неизвестно.

Михаил Серенко работал в целом ряде волгоградских печатных СМИ, был депутатом городской думы, а затем назначен главой администрации Тракторозаводского района. Впоследствии Серенко возглавлял Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) и муниципальное телевидение Волгограда. Несколько лет тому назад он стал учредителем интернет-издания "Остров Свободы".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что ни сам Пригожин, ни участвовавшие в мятеже наемники ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться уголовному преследованию.

Смотрите также:

ЧВК "Вагнер" выдвинулась на Москву. DW Новости

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Пригожин обвинил Шойгу во вранье Путину и заявил об отступлении России. Удары в Херсоне. DW Новости (23.06.2023)

Пригожин обвинил Шойгу во вранье Путину и заявил об отступлении России. Удары в Херсоне. DW Новости (23.06.2023)

Пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала видео, в котором тот обрушился с новыми жесткими обвинениями в адрес Минобороны РФ и лично его главы Сергея Шойгу. Как утверждает Пригожин, ведомство врет Путину об успехах российской армии, а отсутствие управления погубило 80 процентов российских солдат, погибших на войне.
23 июня 2023 г.27:41 мин.
external

ЧВК "Вагнер" пленила офицера ВС РФ, бои в Белгородской области, Киев наступает в Донбассе. DW Новости

ЧВК "Вагнер" пленила офицера ВС РФ, бои в Белгородской области, Киев наступает в Донбассе. DW Новости

Пресс-служба основателя ЧВК ”Вагнер” Пригожина заявила, что “пленила” подполковника ВС РФ. Тем временем из Белгородской области приходят новые сообщения о боях, в которых участвуют РДК и легион “Свобода России”.
Политика5 июня 2023 г.37:21 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Боевики частной военной компании "Вагнер" в Ростове-на-Дону

NYT: У США до мятежа Пригожина были сведения о его планах

Конфликты8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, июнь 2023 года

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Экономика и бизнес8 ч. назад
Евгений Пригожин (справа) и боевики ЧВК "Вагнер", фото из архива

485-й день войны: обострение конфликта Пригожина с МО РФ

485-й день войны: обострение конфликта Пригожина с МО РФ

Конфликты23 июня 2023 г.
Запорожская АЭС

Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Конфликты23 июня 2023 г.
Подлодка "Титан" погружается в толщу воды

На пути к "Титанику": что известно о гибели подлодки "Титан"

На пути к "Титанику": что известно о гибели подлодки "Титан"

Общество23 июня 2023 г.
Дыра в Чонгарском мосту, 23 июня 2023 года

Удар по мосту в Чонгаре и наступление ВСУ: что изменилось

Удар по мосту в Чонгаре и наступление ВСУ: что изменилось

Конфликты23 июня 2023 г.
Elliot Page

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Культура23 июня 2023 г.
На главную страницу