В России из-за Пригожина задержан политолог из Волгограда

Михаил Серенко подозревается в пособничестве вооруженному мятежу ЧВК "Вагнер". Он стал первым задержанным в связи с мятежом.

В Волгограде вечером в субботу, 24 июня, задержан политолог и публицист Михаил Серенко. По словам родственников, его подозревают в пособничестве вооруженному мятежу Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер". На данный момент это первый задержанный в связи с мятежом.

Как сообщила супруга Серенко, шесть полицейских и следователь около 22 часов пришли в их квартиру, забрали оттуда почти всю технику и увезли Серенко, предположительно, в ОВД, не дав позвонить адвокату.

"Следователь зачитал что-то якобы о том, что пришел якобы в связи с уголовным делом о мятеже ЧВК "Вагнер". И якобы Михаил ему способствовал. Это полный бред!" - рассказала журналистам жена Серенко. Созвониться с адвокатом она смогла лишь после того, как ее мужа увезли.

Конкретные обвинения пока неизвестны

Позднее адвокат политолога сообщил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет ФСБ, но в чем конкретно обвиняют Серенко, пока неизвестно.

Михаил Серенко работал в целом ряде волгоградских печатных СМИ, был депутатом городской думы, а затем назначен главой администрации Тракторозаводского района. Впоследствии Серенко возглавлял Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) и муниципальное телевидение Волгограда. Несколько лет тому назад он стал учредителем интернет-издания "Остров Свободы".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что ни сам Пригожин, ни участвовавшие в мятеже наемники ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться уголовному преследованию.

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