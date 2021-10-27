 В России за два месяца произошло около 20 взрывов газа | Новости из Германии о России | DW | 27.10.2021

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Россия

В России за два месяца произошло около 20 взрывов газа

60 процентов всех возгораний происходит в жилых домах, заявляют в МЧС. Только с 25 по 27 октября произошли взрывы газа в Татарстане, Подмосковье и Калининградской области.

После взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево, 2020 год

После взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево, 2020 год

В России с начала сентября произошло почти 20 взрывов газа, сообщили в среду, 27 октября, российские СМИ со ссылкой на данные МЧС. Только за последние два дня произошло как минимум четыре случая взрыва газа в жилых домах. 27 октября при проведении ремонтных работ взорвался газ в жилом доме в подмосковном Красногорске.

Накануне из-за утечки газа взрывы произошли сразу в двух городах России - в Видном (Подмосковье) и Балтийске (Калининградская область). В результате взрыва в Балтийске пострадал один человек. 25 октября взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах, в результате скончалась девушка, пострадали еще три человека.

По данным МЧС, в холода почти на треть вырастает количество пожаров, которые происходят, в основном, из-за неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревателей, газового, печного оборудования и электрообогревателей. "При этом 60 процентов всех возгораний происходят в жилых домах. Количество погибших на них возрастает на 20 процентов. В 60 процентах случаев гибель людей наступает из-за отравления токсичными продуктами горения", - отметили в ведомстве.

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    Автор: Екатерина Венкина


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