После взрыва в доме под Ельцом возбуждено уголовное дело

Взрыв произошел в доме на улице Школьная в поселке Солидарность (Елецкий район Липецкой области). После трагедии в субботу, 11 сентября, обнаружены тела двух погибших: женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе - один ребенок, пять человек госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести.

По словам начальника Главного управления МЧС России по липецкой области Василия Разумнова, под завалами находится мужчина, поисковые работы продолжаются. Число жертв и раненых может еще увеличиться. Работы осложняются угрозой нависающих конструкций. Стены поддерживают с помощью строительной техники.

Взрыв произошел в 0.52 мск. По данным экстренных служб, причиной послужила утечка бытового газа. В результате ЧП обрушились конструкции одного подъезда. Пожара не было.

ГУ МЧС: в доме проживали 30 человек

Двухэтажное здание - 1970 года постройки. В нем - порядка 16 квартир, из которых серьезные разрушения - у примерно половины. Всего в доме, по данным агентства РИА "Новости" прописаны 47 человек. По сведениям главного управления (ГУ) МЧС, в здании проживали 30 человек.

На вызов изначально выехали 15 человек и четыре единицы техники. Позднее к операции по разбору завалов были привлечены в общей сложности 256 человек и 58 единиц техники, уточнило агентство ТАСС.

Заведено уголовное дело

Как передало агентство "Интерфакс", возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работают сотрудники следственного управления СК России по Липецкой области.

Прокуратура Липецкой области взяла на контроль соблюдение прав жителей дома - им, в частности, помогут восстановить утраченные документы - и ход расследования.

Взрывы газа в Ногинске и Екактеринбурге

Как сообщили в администрации Липецкой области, в здании ранее проверяли состояние газового оборудования. По словам представителя местных властей, дом не относился к ветхому фонду. По предварительным данным, после взрыва здание непригодно для проживания.

Это уже третье ЧП подобного рода за неделю. В четверг, 9 сентября, семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Ногинске. Главная версия взрыва - утечка газа из плиты, оставленной включенной на ночь. И в тот же день взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Из дома были эвакуированы 36 жильцов, по данным МЧС, пострадал лишь один человек.

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