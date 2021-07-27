Взрыв газа обрушил жилой дом в Ногинске

Ранним утром в среду, 8 сентября, в жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа. По данным МЧС, в результате взрыва девятиэтажный дом частично обрушился со второго по четвертый этаж, как минимум восемь квартир разрушены. По предварительным данным, два человека погибло, не менее восьми пострадали, среди них дети. Спасатели ведут разбор завалов. Под обломками могут находиться люди.

В соседних домах выбило стекла, повреждены балконы, у припаркованных во дворе машин разбиты окна.

Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. По предварительным данным, главная версия взрыва - неисправность магистрального газового оборудования либо газового баллона, используемого для строительных нужд. Возможно также, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием жильцов квартиры на третьем этаже.

В этот же день взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Из дома эвакуировали 36 жильцов. "Разрушений несущих конструкций здания нет. Имеется информация об одном пострадавшем", - говорится в сообщении МЧС.

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