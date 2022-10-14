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Колония строгого режима №6 во Владимирской области (иллюстративное фото)Фото: Natalia Kolesnikova/AFP
ПолитикаРоссия

Освободился фигурант дела "Нового величия" Вячеслав Крюков

Анна Мельникова
23 мин. назад

Из колонии в Ростове-на-Дону освободился политзаключенный Вячеслав Крюков, которого осудили на шесть лет по делу "Нового величия". Власти обвинили его в покушении на государственный строй.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-vysel-na-svobodu-figurant-dela-novogo-velicia-vaceslav-krukov/a-63446196

Вячеслав Крюков, осужденный на шесть лет заключения по делу "Нового величия", вышел на свободу из колонии общего режима №10 в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщается в телеграм-канале группы поддержки фигурантов деласо ссылкой на Леонида Соловьева, адвоката Крюкова.

Молодой человек находился под арестом с марта 2018 года, когда ему было 19 лет. До оглашения приговора в августе 2020 года Крюкова держали в следственном изоляторе, затем он отбыл больше двух лет в колонии. Один день, проведенный в СИЗО, засчитывается за полтора дня в колонии. 

Вячеслав Крюков стал первым из фигурантов дела "Нового величия", кто получил реальный срок и вышел на свободу. В заключении остаются Руслан Костыленков, которого суд приговорил к 7 годам, Петр Карамзин, которому назначили 6 лет и 6 месяцев колонии, и Павел Ребровский, которому дали 6 лет после отказа от "сделки со следствием". Еще четверых фигурантов - Анну Павликову, Марию Дубовик, Дмитрия Полетаева и Максима Рощина - осудили на условные сроки. 

По мнению властей, фигуранты дела "Нового величия" создали "экстремистскую организацию" с целью "свержения конституционного строя". В основу обвинения легли показания сотрудника спецслужб Руслана Д. Адвокаты и правозащитники неоднократно сообщали о политической мотивированности дела и применении насилия к подследственным. На одном из заседаний в 2019 году Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков в знак протеста против судебного произвола вскрыли вены.

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