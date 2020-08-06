 Правозащитники прокомментировали приговор по делу ″Нового величия″ | Новости из Германии о России | DW | 09.08.2020

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Россия

Правозащитники прокомментировали приговор по делу "Нового величия"

Общественное движение "Матери против политических репрессий" призвало отменить приговор в отношении фигурантов "Нового величия" и привлечь к ответственности провокатора, состряпавшего дело.

Фигуранты дела Нового величия в зале суда

Фигуранты дела "Нового величия" в зале суда

Общественное движение "Матери против политических репрессий", объединяющее родственников фигурантов громких политических дел в современной России, прокомментировало приговор по итогам процесса против членов организации "Новое величие". Текст заявления опубликован на сайте движения в воскресенье, 9 августа.

Авторы напомнили, что за  два с половиной года процесса "адвокаты осужденных смогли разгромить все обвинения и доказать, что никакой экстремистской организации не существовало, и что само дело - это провокация спецслужб". Они назвали вынесенные осужденным приговоры - от 4-х лет условно до 7 лет реального лишения свободы – "абсолютно варварскими" и потребовали их отмены. В тоже время они требуют "привлечь к уголовной ответственности Раду Зелинского - бессовестного провокатора и садиста, по злому умыслу которого невиновные сейчас находятся за решеткой". По мнению участников движения, само дело "Нового величия" – это "позор России".

В интервью газете "Коммерсант" активистки пояснили, что движение обсуждало возможность провести в Москве "Марш матерей", но решили отказаться от акции "в связи с угрозой коронавируса и возможными задержаниями участников".

Дело "Нового величия"

В марте 2018 года в Москве задержали 10 человек за создание так называемой оппозиционной группы "Новое величие". Участников объединения обвинили в создании экстремистского сообщества и заключили в СИЗО. По версии следствия, состоявшие в группе планировали захват власти в России после государственного переворота.  Позже выяснилось, что в группу были внедрены три сотрудника силовых структур, которые и дали обвинительные показания на членов "Нового величия".

6 августа суд приговорил трех фигурантов дела "Нового величия" к срокам заключения от 6 до 7 лет и еще четверых обвиняемых - к условным срокам от 4 до 6,5 лет. Адвокаты уже объявили, что приговор будет обжалован.

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    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

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    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

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  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

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  • Грядущие изменения в Конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет Лебединое озеро.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


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