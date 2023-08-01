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В России вступил в силу закон о цифровом рубле

Сергей Ромашенко
17 мин. назад

Цифровой рубль становится в Россией третьей формой денег наряду с наличными и безналичными. На первом этапе ЦБ запустит лишь тестирование рубля на реальных банковских клиентах.

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Перед входом в здание российского Центробанка в Москве
Здание российского Центробанка в МосквеФото: Natalia Seliverstova/Sputnik/dpa/picture alliance

В России с 1 августа вступил в силу закон о внедрении цифрового рубля - цифрового кода, который хранится в электронном кошельке. Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами.

Банк России анонсировал тестирование цифрового рубля, в котором примут участие 13 банков. О каких именно кредитных учреждениях идет речь, регулятор не уточнил. Тесты будут проводиться на ограниченном круге клиентов и сотрудников крупных кредитных организаций.

В первом этапе тестирования прототипа платформы цифрового рубля, который завершился в феврале, участвовали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Ак Барс", "Дом.РФ", "Синара", "Союз", ТКБ, МТС-банк и КИВИ Банк.

Цифровой рубль в широком обращении

Центробанк не объявлял точных сроков поступления цифрового рубля в широкое обращение, но допускал, что все граждане получат возможность открывать цифровые кошельки для новой формы денег в 2025 - 2027 годах. Предполагается, что тогда цифровой кошелек можно будет открыть через любое мобильное приложение банка, где у клиента есть счет. При этом нужно будет заключить договор с оператором платформы крипторубля, которым выступает Центробанк.

Пополнить цифровой кошелек можно будет также через мобильное приложение банка, там же можно будет оформить перевод третьим лицам. При использовании цифрового рубля не начисляются проценты на остаток и кешбэк. В цифровом рубле нельзя будет взять кредиты или открыть вклады.

Разработка цифрового рубля

Центробанк начал разрабатывать цифровой рубль осенью 2020 года. "Цифровой рубль должен быть спроектирован так, чтобы обеспечить надежные, безопасные, быстрые, удобные, доступные для каждого гражданина денежные расчеты в любой точке России", - сообщил тогда регулятор.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что использование цифрового рубля является добровольным. "Хотят - пользуются, не хотят - не пользуются", - заявляла она. В ЦБ полагают, что его использование будет удобнее и дешевле для граждан и бизнеса.

Законопроект о внедрении цифрового рубля был принят Госдумой 13 июля. 19 июля он был одобрен Советом Федерации и 24 июля подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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Ссылка на закон

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