В России оштрафован онлайн-кинотеатр за "пропаганду ЛГБТ"

Мировой суд в Санкт-Петербурге признал видеосервис "Триколор Кино и ТВ" виновным в распространении ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних и оштрафовал на 1,2 миллиона рублей. О этом в пятницу, 2 июня, сообщает издание РБК со ссылкой на Роскомнадзор. Это, как подчеркивается, первый штраф видеосервису за "пропаганду ЛГБТ", назначенный в России.

Из-за какого фильма или сериала на "Триколор Кино и ТВ" был составлен протокол, не уточняется. В ведомстве лишь сообщили, что видеосервис был оштрафован по статье за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.



Представитель "Триколора" на запрос РБК ответил лишь, что этот контент удален, а действующее законодательство сервисом соблюдается.

Протоколы "в связи с непринятием мер" по ограничению доступа для несовершеннолетних к материалам, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и нет соответствующего предупреждающего знака, Роскомнадзор составил в отношении практически всех крупных онлайн-кинотеатров. На текущий момент ведомство, как сообщил РБК его представитель, составило 19 подобных актов. Но эти протоколы судами пока не рассмотрены, уточнили в Роскомнадзоре.

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