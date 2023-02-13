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Здание Роскомнадзора (фото из архива)Фото: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

В РФ запущена система поиска запретных изображений в Сети

Сергей Ромашенко
57 мин. назад

Система "Окулус" будет в автоматическом режиме выискивать в сети запрещенный контент. Судя по недавней утечке, будут отслеживаться и оскорбления в адрес президента Путина.

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В России в понедельник, 13 февраля, объявлено о запуске системы, которая в автоматическом режиме будет отслеживать в интернете запрещенный фото- и видеоконтент. Как сообщил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), система "Окулус" автоматически обнаруживает такие "правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ". 

Тендер на разработку нейросети стоимостью 57,7 млн рублей был объявлен в сентябре 2021 года. Система была впервые протестирована в декабре 2022 года, ее доработку с расширением функционала планируется завершить к 2025 году, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на ГРЧЦ.

Прежде сотрудники ГРЧЦ анализировали запрещенный контент преимущественно вручную, ежедневно обрабатывая в среднем 106 изображений и 101 видео. "Окулус" позволит ежедневно анализировать более 200 тыс. изображений, утверждают разработчики. В ГРЧЦ отметили, что с начала войны в Украине наблюдаются "невиданные ранее объемы и скорость распространения фейков, которые направлены на подмену реальных фактов специально сконструированной реальностью".

Выискивание оскорблений в адрес Путина

В подготовленной ГРЧЦ презентации "Окулуса" отмечалось, что нейросеть будет не только "распознавать массовые скопления людей" в контексте призывов на митинги или к свержению власти, но и распознавать лица отдельных людей, "учитывая наличие бороды или маски, определять возраст".

В ноябре 2022 года белорусская хакерская группировка взломала внутреннюю сеть ГРЧЦ, скачав более двух терабайтов документов и писем сотрудников ведомства. Из утечки выяснялось, что "Окулус" обучают также искать оскорбления в адрес Владимира Путина, например, по таким описаниям, как "Путин в образе краба", "Президент в образе моли", "Президент в мусорном баке", "Президент в образе Гитлера", "Президент в образе вампира".

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