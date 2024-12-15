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В России упал объем импорта обуви и взлетел спрос на валенки

Александра Иванова
15 декабря 2024 г.

За год россияне потратили на валенки рекордные 2,4 млрд рублей, приводит агентство РБК подсчеты оператора маркировки "Честный знак". Объем импорта обуви в РФ за год снизился на 9%.

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Работницы Ярославской фабрики валяной обуви
Работницы Ярославской фабрики валяной обуви, фото из архиваФото: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images

С начала 2024 года жители России потратили на покупку валенок 2,41 млрд рублей. Такие данные оператора маркировки "Честный знак" привело в субботу, 14 декабря, агентство РБК, отмечая, что это самая крупная сумма за последние три года.

"Показатель вырос почти на треть (на 27,6%) относительно уровня такого же периода (январь-ноябрь) за 2023 год (в прошлом году он составил 1,89 млрд рублей). По сравнению с 2022 годом прирост составил 30,6%, по сравнению с 2021-м - 56,6%", - говорится в публикации.

По наблюдению оператора "Честный знак", спрос на валенки в России тоже существенно вырос - на 20% по сравнению с периодом с января по ноябрь 2023 года. При этом продажи валенок на онлайн-площадках в годовом выражении увеличились почти в 2,5 раза, а розничные продажи, напротив, снизились на 10,2%, сообщила глава управления товаров народного потребления Центра развития перспективных технологий Варвара Михайлова.

Санкции и сокращение импорта обуви в Россию

Онлайн-издание The Moscow Times указывает, что рост спроса на валенки в России происходит на фоне сокращения объема импорта обуви и текстильной продукции. Согласно Федеральной таможенной службе, в годовом сравнении за период с января по август 2024 года он уменьшился на 9%, составив 12,1 млрд долларов (в пересчете - 11,5 млрд евро).

"Основной причиной падения импорта стали введенные за войну в Украине западные санкции, серьезно усложнившие для российских компаний операции с банками из "дружественных стран", - приводит издание оценку председателя совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексея Федорова.

 

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