В России упал объем импорта обуви и взлетел спрос на валенки

За год россияне потратили на валенки рекордные 2,4 млрд рублей, приводит агентство РБК подсчеты оператора маркировки "Честный знак". Объем импорта обуви в РФ за год снизился на 9%.

С начала 2024 года жители России потратили на покупку валенок 2,41 млрд рублей. Такие данные оператора маркировки "Честный знак" привело в субботу, 14 декабря, агентство РБК , отмечая, что это самая крупная сумма за последние три года.

"Показатель вырос почти на треть (на 27,6%) относительно уровня такого же периода (январь-ноябрь) за 2023 год (в прошлом году он составил 1,89 млрд рублей). По сравнению с 2022 годом прирост составил 30,6%, по сравнению с 2021-м - 56,6%", - говорится в публикации.

По наблюдению оператора "Честный знак", спрос на валенки в России тоже существенно вырос - на 20% по сравнению с периодом с января по ноябрь 2023 года. При этом продажи валенок на онлайн-площадках в годовом выражении увеличились почти в 2,5 раза, а розничные продажи, напротив, снизились на 10,2%, сообщила глава управления товаров народного потребления Центра развития перспективных технологий Варвара Михайлова.

Санкции и сокращение импорта обуви в Россию

Онлайн-издание The Moscow Times указывает, что рост спроса на валенки в России происходит на фоне сокращения объема импорта обуви и текстильной продукции. Согласно Федеральной таможенной службе, в годовом сравнении за период с января по август 2024 года он уменьшился на 9%, составив 12,1 млрд долларов (в пересчете - 11,5 млрд евро).

"Основной причиной падения импорта стали введенные за войну в Украине западные санкции, серьезно усложнившие для российских компаний операции с банками из "дружественных стран", - приводит издание оценку председателя совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексея Федорова.