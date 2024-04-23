В России создан совет по надзору над книгами

В России создан экспертный центр, который определяет, соответствуют ли изданные в этой стране книги ее действующему законодательству, и в случае нарушений рекомендует изъять их, сообщила во вторник, 23 апреля, газета "Ведомости". Центр создан на базе Российского книжного союза (РКС). В его состав вошли представители Роскомнадзора, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Ассоциации юристов России, Российской академии образования, Литературного института имени А. М. Горького и других учреждений.

Нарушение законов о "пропаганде ЛГБТ"

В числе прочего экспертный совет занимается выявлением нарушений законов о "пропаганде" ЛГБТ во всех книгах, кроме учебных, нормативных и официальных. Окончательное решение об изъятии книг принимает издатель, уточнил представитель РКС. В то же время именно по рекомендации совета издательство АСТ остановило продажи романов Владимира Сорокина "Наследие", Майкла Каннингема "Дом на краю света" и Джеймса Болдуина "Комната Джованни".

В этих произведениях, как сообщалось, нашли "информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ". Что это за информация, не уточнялось.

В январе группа активистов во главе с писательницей Ольгой Усковой просила Следственный комитет проверить роман Сорокина на предмет "пропаганды ЛГБТ" и насилия над детьми. Издательство Corpus, входящее в АСТ и выпускавшее Сорокина, написало, что "комментировать тут особенно нечего, вы и сами все знаете и понимаете".

В конце февраля стало известно, что принадлежащий "Сберу" маркетплейс "Мегамаркет" изъял из продажи более 250 книг в связи с "пропагандой ЛГБТ". В пресс-службе "Сбера" заявили, что список подлежащих изъятию книг, распространившийся в сети, был составлен еще в декабре 2022 года в связи с принятием в России закона о запрете "пропаганды" ЛГБТ в интернете.