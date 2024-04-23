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В России создан совет по надзору над книгами

Сергей Ромашенко
23 апреля 2024 г.

Экспертный совет должен определять, соответствуют ли изданные книги законам РФ. По рекомендации совета уже остановлены продажи романов Сорокина, Каннингема и Болдуина.

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Писатель Владимир Сорокин
Книга Владимира Сорокина уже попала под запрет в РоссииФото: DW

В России создан экспертный центр, который определяет, соответствуют ли изданные в этой стране книги ее действующему законодательству, и в случае нарушений рекомендует изъять их, сообщила во вторник, 23 апреля, газета "Ведомости". Центр создан на базе Российского книжного союза (РКС). В его состав вошли представители Роскомнадзора, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Ассоциации юристов России, Российской академии образования, Литературного института имени А. М. Горького и других учреждений.

Нарушение законов о "пропаганде ЛГБТ"

В числе прочего экспертный совет занимается выявлением нарушений законов о "пропаганде" ЛГБТ во всех книгах, кроме учебных, нормативных и официальных. Окончательное решение об изъятии книг принимает издатель, уточнил представитель РКС. В то же время именно по рекомендации совета издательство АСТ остановило продажи романов Владимира Сорокина "Наследие", Майкла Каннингема "Дом на краю света" и Джеймса Болдуина "Комната Джованни".

В этих произведениях, как сообщалось, нашли "информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ". Что это за информация, не уточнялось.

В январе группа активистов во главе с писательницей Ольгой Усковой просила Следственный комитет проверить роман Сорокина на предмет "пропаганды ЛГБТ" и насилия над детьми. Издательство Corpus, входящее в АСТ и выпускавшее Сорокина, написало, что "комментировать тут особенно нечего, вы и сами все знаете и понимаете".

В конце февраля стало известно, что принадлежащий "Сберу" маркетплейс "Мегамаркет" изъял из продажи более 250 книг в связи с "пропагандой ЛГБТ". В пресс-службе "Сбера" заявили, что список подлежащих изъятию книг, распространившийся в сети, был составлен еще в декабре 2022 года в связи с принятием в России закона о запрете "пропаганды" ЛГБТ в интернете.

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