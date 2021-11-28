В России скончался известный певец и композитор Александр Градский

В Москве на 73-м году жизни скончался народный артист России, певец и композитор Александр Градский, сообщили российские СМИ в воскресенье, 28 ноября. Два дня назад Градского экстренно госпитализировали в реанимацию с подозрением на инсульт. Госпитализации предшествовало резкое ухудшение здоровья после того, как в сентябре он переболел ковидом. В последнее время, как сообщили в окружении певца, он не вставал с постели.

Александр Градский родился в городе Копейске в 1949 году. В 1963 году в Москве дебютировал как певец в вокально-инструментальном ансамбле "Тараканы", состоявшем из польских студентов Московского государственного университета (МГУ). Позднее Градский создал собственные коллективы "Славяне" (1965) и "Скоморохи" (1966) - одни из первых рок-групп в СССР.

Автор более 200 песен

В 1974 году Александр Градский окончил факультет академического пения академии имени Гнесиных по специальности "оперный и концертно-камерный певец". За свою музыкальную карьеру он написал более 200 песен. Градский - автор музыки ко многим кинофильмам, среди которых "Романс о влюбленных" (1974) и "Узник замка Иф" (1989), он создатель рок-опер "Стадион" (1985) и "Мастер и Маргарита" (2009).

В 2015 году Александр Градский стал художественным руководителем московского театра "Градский Холл". С 2012 года он принимал участие в проекте "Голос" Первого канала в качестве наставника. 10-й сезон шоу с участием Градского начало выходить на Первом канале 8 октября, на момент смерти артиста в эфир вышли восемь выпусков.

Смотрите также:

Финалисты ''Евровидения-2021'' Кипр Элена Цагрину - "El Diablo"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Албания Анджела Перистери - "Karma"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Израиль Эден Алене - "Set Me Free"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Бельгия Группа Hooverphonic - "The Wrong Place"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Россия Манижа - "Russian Woman"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Мальта Дестини - "Je me casse"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Португалия Группа The Black Mamba - "Love Is On My Side"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Сербия Группа Hurricane - "Loco Loco"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Великобритания Джеймс Ньюман - "Embers"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Греция Стефания - "Last Dance"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Швейцария Gjon's Tears - "Tout l'univers"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Исландия Группа Daði og Gagnamagnið - "10 Years"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Испания Блас Канто - "Voy a quedarme"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Молдова Наталья Гордиенко - "Sugar"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Германия Йендрик - "I Don't Feel Hate"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Финляндия Группа Blind Channel - "Dark Side"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Болгария Виктория - "Growing Up Is Getting Old"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Литва Группа The Roop - "Discoteque"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Украина Go_A - "Shum"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Франция Барбара Прави - "Voilà"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Азербайджан Эфенди - "Mata Hari"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Норвегия Тикс - "Fallen Angel"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Нидерланды Жангу Макрой - "Birth Of A New Age"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Италия Группа Måneskin - "Zitti e buoni"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Швеция Туссе - "Voices"

Финалисты ''Евровидения-2021'' Сан-Марино Сенит - "Adrenalina"

