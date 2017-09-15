В России разработали корабль для суборбитального туризма  

Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" запатентовала суборбитальный корабль для полетов космических туристов и высотных прыжков с парашютом. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает агентство ТАСС, журналисты которого ознакомились с патентом на изобретение, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности. "Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и другого", - указано в документе.

Согласно предполагаемой схеме использования, перед взлетом члены экипажа в скафандрах займут места в катапультных креслах. Маршевый двигатель поднимет корабль до высоты примерно в 40-50 км, далее продолжится баллистический полет до высоты 100 км. На этом уровне выпускаются щитки, после чего начинается торможение и спуск.

Три минуты в невесомости

Корабль будет находиться в невесомости примерно три минуты. За это время туристы смогут "плавать" не только над креслом, но и в открытом космосе при наличии соответствующей подготовки и крепления с помощью фала.

Разработчики утверждают, что за счет конструкции максимальная скорость корабля при снижении не превысит 1 км/с. "Поэтому тепловые нагрузки будут незначительными", - считают они. На заключительном этапе снижения вновь включается маршевый двигатель, перед землей скорость снижается до почти нулевой.

Смотрите также:

30 лет космической станции "Мир": как это было Советский форпост Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

30 лет космической станции "Мир": как это было Международное сотрудничество После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

30 лет космической станции "Мир": как это было Многочисленные посетители В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

30 лет космической станции "Мир": как это было Неудачи, поломки, неисправности… Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

30 лет космической станции "Мир": как это было На пути к МКС США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

30 лет космической станции "Мир": как это было Конец пилотного проекта Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

