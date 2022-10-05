В РФ - обыски у аналитика выборов и сотрудников "Голоса"

По данным правозащитников и СМИ, обыски у 10 человек проходят из-за поста с критикой войны в Telegram-канале уехавшего активиста.

В Москве силовики пришли с обыском в квартиру независимого электорального аналитика Сергея Шпилькина. Об этом Шпилькин сообщил правозащитному проекту "ОВД-Инфо " в среду, 5 октября. Обыски прошли у пяти сотрудников движения "Голос", а также журналистов и активистов.

Сам Шпилькин сейчас живет за границей, в квартире находится его жена Ольга Артамонова. По словам аналитика, силовики выломали дверь, Артамонова перестала выходить на связь. Адвоката, приехавшую к квартире, не пускают внутрь, пишет "ОВД Инфо". При этом силовики отказываются назвать защитнице причину следственных действий и причину недопуска. По словам Шпилькина, у его жены проблемы с сердцем и ей необходима медицинская помощь.

Обыски связаны с делом активиста из Иванова

По словам координатора движения "Голос" Виталия Аверина , обыски в квартире Сергея Шпилькина проходят в рамках уголовного дела против активиста из Иваново, наблюдателя за выборами Михаила Гусева, который находится за границей.

Обыски прошли у еще пяти сотрудников движения: сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца, членов Совета движения Виталия Ковина, Аркадия Любарева и Ирины Мальцевой, а также координатора в Челябинской области Натальи Гусевой. В постановлениях об обыске все они указаны в качестве свидетелей, пишет Аверин.

"Судя по всему, дело Гусева - всего лишь повод, а сами обыски проводились с одной лишь целью: наказать участников движения "Голос" за его непреклонность в борьбе за честные и свободные выборы, за правовое и гуманное государство", - считает он.

Обыски у 10 человек из-за поста в Telegram-канале

Обыски в рамках этого дела также прошли у политиков, активистов и журналистов в Пскове и Перми, пишет газета "Коммерсант ". В Пскове силовики пришла домой к муниципальному депутату от "Яблока" Николаю Кузьмину, журналисту Денису Камалягину и активистке Екатерине Новиковой. В Перми обыск прошел у политолога Виталия Ковина.

Дело в отношении Гусева по статье о "дискредитации" российской армии, в рамках которого проходят обыски, возбудили следователи в Иваново из-за постов в Telegram-канале "Дневник эмигранта". В нем, как считает следствие, Гусев написал, что в отношении его завели уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу и что не хочет идти в "оккупационную армию".

Суд посчитал, что трое псковичей и житель Перми могут иметь отношение к ведению этого канала, у которого на момент публикации было 73 подписчика, пишет "Коммерсант".

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