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Экономика и бизнесРоссия

Картофель и сливочное масло в России продолжают дорожать

Павел Мыльников
9 ноября 2024 г.

С начала года картофель поднялся в цене на 64,14 процента, а сливочное масло - на 27,47 процента, выяснил Росстат. Производители связывают подорожание со снижением объема собранного урожая.

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Куст картофеля
Куст картофеляФото: picture alliance/WILDLIFE

Цены на ряд продуктов питания в России продолжают резкий рост, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), опубликованных в пятницу, 8 ноября. Так, огурцы с 29 октября по 5 ноября подорожали на 8,6 процента, лук репчатый прибавил в цене 6,3 процента, картофель - 6,1 процента, помидоры - 5,1 процента, свекла столовая - 4,3 процента. С начала года картофель стал дороже на 64,14 процента.

В числе прочего такую тенденцию объясняют сокращением урожая. В текущем году картофеля было собрано на 15 процентов меньше, чем в прошлом. Это вызвано неблагоприятными погодными условиями и сокращением посевных площадей, пояснили эксперты в беседе с газетой "Известия".

Сливочное масло взлетело в центе более чем на четверть

Кроме того, резкий рост цены в нынешнем году продемонстрировало сливочное масло. С начала года оно подорожало на 27,47 процента. На фоне такой тенденции Россия может временно отменить пошлины на импорт этого продукта из "дружественных" стран.

В последнюю неделю наблюдений прибавка в цене молочной продукции была существенно ниже, чем плодоовощной, подсчитал Росстат. Сливочное масло с 29 октября по 5 ноября подорожало на 1,4 процента, сметана - на один процент, молоко пастеризованное - на 0,9 процента, а молоко стерилизованное - на 0,8 процента. В то же время сыры стали дороже на 0,7 процента, а куриные яйца и маргарин выросли в цене на 0,6 процента.

Подорожавшие продукты - в списке социально значимых

Картофель, сливочное масло и яйца в России входят в перечень из 24 социально значимых продуктов. В 2025 году цены на продукты в РФ могут вырасти на 20 процентов, допустил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

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