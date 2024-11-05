В ФРГ тоже рекордные цены на масло. В чем отличия от России?

Сливочное масло стоит сейчас в РФ как в Германии, причины резкого удорожания схожие, но структура импорта и перспективы молочной отрасли кардинально отличаются.

"Новый рекорд! Сливочное масло никогда еще не стоило так дорого". "Для многих покупателей это уже болевой порог". "К концу года цены могут еще больше вырасти". "Вслед за маслом подорожает и молоко?". Это цитаты из различных СМИ, но только не российских, а немецких, и речь идет о Германии.

Нынешней осенью ФРГ, а также Испания, Чехия и некоторые другие страны ЕС, столкнулись, как и Россия, с резким подорожанием сливочного масла, которое для многих является одним из базовых продуктов питания. DW задалась вопросами: почему это произошло одновременно? Причины одинаковые или разные? И отразится ли скачок цен в Европе на возможностях РФ бороться с угрозой дефицита с помощью импорта?

В российских магазинах рекордные немецкие цены

В Германии в октябре минимальная цена стандартной пачки масла весом в 250 граммов достигла в супермаркетах эконом-класса 2,39 евро и тем самым превысила предыдущий рекорд на 10 центов. Он был установлен летом 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину: тогда во всем Евросоюзе наряду с энергоносителями резко подорожали и многие продовольственные товары. Год спустя масло подешевело в ФРГ у больших дискаунтеров до 1,39 евро, но теперь опять взлетело, причем до нового исторического максимума.

Фото: DW

Сопоставим немецкие и российские цены. При курсе 106 рублей за европейскую валюту 2,39 евро - это 253 рубля за 250-граммовую пачку или 1012 рублей за килограмм. Российское информационное агентство ТАСС сообщило 31 октября, что в РФ упаковка сливочного масла массой 180 граммов стоила в октябре 2024 года в среднем 184 рубля. Это около 1022 рублей за килограмм.

Таким образом, цены на сливочное масло в и России и Германии сейчас фактически равные (чего не скажешь о зарплатах и пенсиях) или во всяком случае сопоставимые. Ведь в российских региональных СМИ и в соцсетях можно найти множество сообщений о значительно более дорогом масле на прилавках местных магазинов, однако и в Германии в супермаркетах среднего класса некоторые фирменные сорта, например ирландские, тоже стоят в данный момент нередко от 3 до 4 евро.

Разбалансировка европейского рынка молока

Схожими или сопоставимыми представляются, на первый взгляд, и основные причины резкого удорожания. "Рекордная цена масла возникла главным образом из-за сокращения поставок молока и снижения его жирности", - заявил на состоявшемся в конце октября годовом собрании Союза молочной промышленности ФРГ (MIV) его глава Петер Шталь (Peter Stahl).

Голштино-фризская порода коров отличается особо высокой продуктивностью Фото: Countrypixel/picture alliance

Снижение жирности - сезонный фактор, осенью она всегда ниже, чем летом, когда много солнца и коровы в фермерских хозяйствах пасутся на сочных лугах. Но на сей раз этот повторяющийся фактор совпал в Германии с другими: снижение производства молока, его усиленное использование для производства сыра, который частично идет на экспорт, сокращение производства масла, уменьшение его складских запасов и импорта. Схожие явления наблюдались и в других странах ЕС.

Короче, на хорошо отлаженном европейском продовольственном рынке на сей раз плохо сработали обычные механизмы выравнивания спроса и предложения. Это во многом связано с нестабильной ситуацией последних четырех лет, когда сначала была пандемия COVID-19 с ее локдаунами и нарушением цепочек поставок, а затем Россия два с половиной года назад начала полномасштабную войну в Украине.

В результате резко подорожала энергия, произошел всплеск инфляции, возник ажиотажный спрос на отдельные виды продовольствия, например на растительное масло, после чего последовал обвал неоправданно взлетевших цен, к тому же начались сильные колебания цен на самые разные продукты питания, в том числе на сливочное масло, которое, напомним, с 2,29 евро подешевело в прошлом году до 1,39 евро за пачку.

Следствием этой разбалансировки рынка может стать дальнейшее удорожание сливочного масла в ближайшие недели, не исключают немецкие эксперты и напоминают, что спрос на него обычно ощутимо растет в предрождественский сезон. Ведь в ноябре-декабре в Германии в пекарнях и в семьях активно пекут традиционные праздничные сладости, в том числе кекс штоллен. Отсюда и вывод: в России в предновогодние дни спрос на масло для выпекания пирогов тоже может заметно вырасти.

Откуда импортируют масло ФРГ и РФ?

Упаковки фирменного немецкого сливочного масла Фото: Jens Wolf/dpa/picture alliance

Однако длительное удорожание масла в Германии Союз молочной промышленности ФРГ считает маловероятным. Он, в частности, указывает на товарно-сырьевые биржи, где котировки этого товара уже пошли вниз, особенно на поставки с января 2025. "К тому же потенциальные страны-экспортеры как, например, Новая Зеландия, внимательно следили за происходящим и хотели бы воспользоваться высокими ценами", - говорится в сообщении для прессы MIV от 25 октября.

Тут следует учитывать, что Новая Зеландия раньше активно поставляла масло на российский рынок, однако Россия включила ее в число "недружественных государств", так что у экспортеров в этой стране наверняка имеются свободные, не законтрактованные объемы, которые они могли бы теперь направить в ЕС и, в частности, в Германию.

Правда, ФРГ сама традиционно является крупным экспортером молочной продукции, особенно сыра, но вот как раз масло она преимущественно импортировала. Но не столько из далекой Новой Зеландии, сколько из близлежащих стран ЕС: Нидерландов, Ирландии, Бельгии, Польши и Дании.

Импортное фирменное сливочное масло из Ирландии Kerrygold Фото: Newscast/Imago Images

Все они издавна специализируются на производстве молока и молочных продуктов, но объявлены Россией "недружественными странами". Поэтому РФ импортирует сейчас сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, а также собирается, по сообщениям СМИ, закупать его в Иране и Индии.

Из всех этих стран Германия активно сотрудничает в аграрной сфере только с Турцией, однако приобретает там главным образом растениеводческую продукцию и лишь в весьма ограниченном объеме животноводческую. Так что конкурировать с Россией за турецкое сливочное масло Германия и другие страны ЕС не будут.

Наступает переломный момент для немецких фермеров?

ФРГ была и останется крупным импортером масла, однако нынешний высокий уровень розничных цен на него (и на молоко) может дать импульс расширению его производства внутри страны. "В прошлом рост производства молока был главным врагом высоких цен на молоко. Может, эти времена теперь позади?", - задал риторический вопрос Петер Шталь на годовом собрании отраслевого объединения MIV.

Действительно, значительный рост производительности труда в сельском хозяйстве уже неоднократно приводил не только в Германии, но и во всем Евросоюзе, к острым кризисам перепроизводства молока с разорительно низкими отпускными ценами. Из-за этого вот уже многие десятилетия в ФРГ неуклонно шло сокращение молочных фермерских хозяйств и поголовья коров.

Декабрь 2023. Протестующие фермеры заблокировали своими тракторами дорогу к Бранденбургским воротам в центре Берлина Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Но сейчас, возможно, достигнута та точка, когда и отпускные цены на молоко самые высокие за последние десятилетия, если не считать рекордные показатели 2022 года, отмечает MIV, и спрос на молочную продукцию, особенно на сыр и масло, сохраняется на значительном уровне. Поэтому Петер Шталь и задается вопросом, не наступил ли переломный момент, когда сокращение поголовья прекратится или даже начнет вновь расти.

Предпосылки для расширения производства молока и, соответственно, масла в Германии сейчас вполне благоприятные: темпы инфляции вернулись к норме, это позволило Европейскому центральному банку (ЕЦБ) ускорить снижение базовой ставки, так что кредиты дешевеют, значительно упало в цене и столь важное для сельского хозяйства дизельное топливо. Правда, немецкие аграрии жалуются на чрезмерно строгие, по их мнению, экологические требования и нормы гуманного содержания животных, но тут они ищут в диалоге с властями приемлемые компромиссы (и порой подкрепляют свои требования мощными демонстрациями).

На что жалуется "Союзмолоко"

С этой точки зрения немецкая ситуация кардинально отличается от российской. Так, глава отраслевого объединения "Союзмолоко" Артем Белов на совещании в правительстве РФ жаловался в конце октября на рост себестоимости производства молока "по всей цепочке от сырья до переработки". "Повышает себестоимость также рост кредитной нагрузки, растет общая инфляция, наблюдается рост затрат на обслуживание и текущий ремонт оборудования и техники", - отметил он.

Все это снижает вероятность увеличения производства в самой России и повышает роль поставок из-за рубежа. Уже сейчас, по данным главы "Союзмолока", импорт сливочного масла из "дружественных стран" увеличился примерно на 20%. Такая мера позволит избежать дефицита этого продукта питания, в том числе в предновогодние дни, но неминуемо ведет к его удорожанию, в том числе из-за продолжающегося снижения курса рубля.