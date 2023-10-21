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В России объявлен "иностранным агентом" бывший замглавы МИД

Олег Соколенко
21 октября 2023 г.

Минюст РФ объявил "иностранными агентами" бывшего замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе, политолога Михаила Савву и главреда владимирского издания "Довод" Илью Косыгина.

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Здание министерства юстиции России
Минюст РФФото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance

Министерство юстиции России объявило "иностранным агентом" замминистра иностранных дел России в 1992-1993 годах, главного научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Георгия Кунадзе. В список "иноагентов" также внесены политолог Михаил Савва и главный редактор владимирского издания "Довод" Илья Косыгин. Сообщение об этом появилось на сайте Минюста РФ в пятницу, 20 октября.

По версии российского министерства юстиции, все трое "распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". Косыгин "принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", утверждает Минюст РФ. Возглавляемое журналистом издание "Довод" было признано "иноагентом" в августе.

Кунадзе, по мнению ведомства, "систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами". Что касается Саввы, то он "является членом экспертного совета украинской организации", указывает российский Минюст. Речь идет о Центре гражданских свобод, который в 2022 году получил Нобелевскую премию мира вместе с российским правозащитным обществом "Мемориал" и основателем белорусского правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким.

Предыдущее пополнение списка "иноагентов"

13 октября "иноагентами" были признаны, в частности, правозащитница и основательница проекта "Русь сидящая" Ольга Романова, а также бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев. Уроженец Украины, с началом широкомасштабного вторжения он вернулся на родину и в звании рядового пошел на фронт, о чем рассказал в программе DW.

Кроме того, неделю назад Минюст РФ добавил в перечень "иноагентов" ведущую YouTube-канала "Ходорковский Live" Елену Малаховскую, блогера Андрея Рудого и крымскотатарского активиста, бывшего заместителя главреда газеты "Московский комсомолец" Айдера Муждабаева.

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц.

Смотрите также:

Что такое быть "иноагентом" в России

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