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Илья Новиков у Мосгорсуда 29 декабря 2021 года, в день оглашения решения о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"Фото: Maksim Blinov/Sputnik/dpa/picture alliance
Права человекаРоссия

В РФ объявили в розыск адвоката Илью Новикова

Олег Соколенко
1 ч. назад

МВД России объявило в розыск по статье УК адвоката Илью Новикова, признанного 25 ноября "иностранным агентом". Новиков защищал в суде Надежду Савченко. Сейчас адвокат живет в Киеве.

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МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова. 30 ноября стало известно, что карточка с его данными появилась в базе розыска министерства. Из материалов МВД следует, что Новиков разыскивается по статье УК РФ, но по какой именно, информации пока нет.

Илья Новиков защищал в суде взятую в плен украинскую летчицу Надежду Савченко и чеченского правозащитника Оюба Титиева. Кроме профессиональной деятельности, Новиков такжже известен как бывший игрок телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", обладатель Бриллиантовой совы и двух Хрустальных сов.

Сейчас адвокат живет в Киеве.

Новиков объявлен в России "иноагентом"

25 ноября стало известно, что Минюст РФ объявил Илью Новикова физическим лицом-"иностранным агентом". Одновременно с ним тот же статус получили экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, креативный продюсер телеканала "Дождь" Анна Монгайт и несколько российских оппозиционных активистов. Все они, по версии российского министерства юстиции, "осуществляют политическую деятельность", получая финансирование от Украины.

В сентябре Новиков дал интервью DW, в котором сравнил объявленную в России мобилизацию с "Игрой в кальмара". "Не нужно преувеличивать степень того, насколько российская власть зависит от собственных законов, - сказал он тогда. - И дело не только в том, что она их может менять в любой момент. Она не стесняется их нарушать, когда нет времени их поменять".

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