В России готовят закон об изъятии загранпаспортов у должников

Правительственная комиссия одобрила законопроект, позволяющий изымать загранпаспорта у граждан РФ, признанных судом должниками. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил "Интерфаксу" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, получить загранпаспорт обратно должник сможет в миграционной службе после того, как выполнит свои долговые обязательства. Однако это займет определенное время.

Полномочиями изымать паспорта законопроект, подготовленный МВД, наделяет судебных приставов. Вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести до него эту информацию. "В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", - отметил Груздев.

Из-за долгов ограничен выезд из России для 3,8 миллиона человек

Кроме того, в проекте указаны основания для признания заграничных паспортов недействительными. Так, это будет происходить в случае в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола. Другие причины - оформление паспорта по недостоверным бумагам или его потеря владельцем.

По данным на начало 2021, года в списке должников, которым закрыт выезд из России,числятся более 3,8 миллиона человек. По данным российских властей, чаще всего ограничения на выезд применяется к гражданам, имеющим задолженность по алиментам, кредитам и за услуги ЖКХ.

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