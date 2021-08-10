"В России больше нет места для протеста". Новый доклад Amnesty International

В опубликованном в четверг, 12 августа, специальном докладе, посвященном ситуации с массовыми уличными акциями в России, эксперты Amnesty International (AI) приходят к выводу, что в стране фактически отменено фундаментальное гражданское право на проведение мирных акций протеста. Доклад так и озаглавлен: "Россия: для протеста нет места".

Выборы в Госдуму: никаких уличных акций

У российских граждан практически не осталось возможности для реализации своего конституционного права на свободу собраний, считают эксперты AI. В 20-страничном докладе подробно описывается постепенное и целенаправленное законодательное ограничение на проведение уличных акций в стране.

"За последние 16 лет было принято 13 поправок к законам, которые шаг за шагом ограничивали право на свободу собраний. И в результате любой мирный протест, не разрешенный властями, оказался криминализирован", - говорит один из авторов доклада, эксперт Amnesty International по России Петер Франк (Peter Franck).

Причем большинство поправок были приняты после 2014 года, когда в результате уличных акций протеста в соседней Украине тогдашний президент страны Виктор Янукович бежал в Россию, а затем был отстранен от должности.

Петер Франк

По словам Петера Франка, у экспертов AI складывается впечатление, что российские власти опасаются белорусского сценария после выборов в Госдуму. "Все опросы указывают на то, что явка будет крайне низкой, - говорит Петер Франк. - И поэтому независимо от того, какой результат покажет на выборах "Единая Россия", ей будет не хватать легитимности. Для восполнения этого дефицита власти могут начать вмешиваться в выборный процесс, что, в свою очередь, может действительно привести к протестам".

Петер Франк считает, что именно опасения уличных протестов после выборов - главная причина ужесточения законодательства РФ в сфере свободы собраний. Кроме этого, пандемия коронавируса стала прекрасным подспорьем в деле подавления уличных протестов. Как отмечается в докладе, с помощью выборочного применения мер по борьбе с коронавирусом власти создали новый рычаг для подавления оппозиции.

Ограничение свободы собраний: регионы обгоняют центр

Как отмечают эксперты AI, региональные ограничения на проведение уличных акций усиливают и дополняют запреты, принятые на федеральном уровне. В качестве примера они приводят Кировскую область, где местные власти запретили проведение акций не только рядом с культурными, образовательными и медицинскими учреждениями, но даже рядом с торговыми центрами и остановками общественного транспорта - то есть "практически везде".

Карикатура Сергея Елкина

Amnesty International указывает и на ограничения в финансировании уличных акций - юридическим и физическим лицам, которым присвоен статус "иностранного агента" спонсировать уличные акции запрещено. Они упоминают значительный рост сумм денежных штрафов за нарушение правил проведения массовых уличных акций, а также растущую жестокость полиции по отношению к участникам несанкционированных митингов и шествий.

Все эти действия Петер Франк объясняет стремлением российских властей поставить под государственный контроль любую независимую гражданскую активность. "Этим стремлением к контролю объясняется многое из того, что делается в России довольно давно", - комментирует эксперт.

Amnesty призывает власти РФ соблюдать права человека

Правозащитники составили целый список требований к российским властям по соблюдению прав граждан на свободу собраний. Он включает восемь пунктов, среди которых призыв обеспечить реализацию базовых гражданских прав, а также отказ от общего запрета на проведение акций вблизи административных зданий. Петер Франк надеется, что эти призывы будут услышаны хотя бы частью российской политической элиты.

Отдельный пункт доклада содержит призыв к правительствам западных стран - в частности, AI призывает обеспечить регулярный и подробный мониторинг ситуации с реализацией гражданами РФ права на свободу собраний; отправлять своих представителей на судебное рассмотрение административных и уголовных дел по фактам нарушения предписаний в области проведения уличных акций и поднимать тему соблюдения прав человека - особенно права на мирные собрания - в ходе официальных встреч с представителями правительства РФ.

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