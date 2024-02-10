В Риме фермеры устроили протест на тракторах перед Колизеем

Тракторы зеленого, белого и красного цветов выстроились перед Колизеем в форме национального флага. Еще 300 тракторов ожидали на въезде в Рим.

В Италии после нескольких недель менее масштабных протестов в различных регионах страны в пятницу, 9 февраля, фермеры съехались на тракторах к Колизею в Риме. При этом участники акции выстроили свои машины так, чтобы по цветам они напоминали вместе национальный флаг Италии, имеющий зеленую, белую и красную полосы.

Как сообщает агентство AFP, во время этой акции еще как минимум 300 тракторов были припаркованы у границ города в ожидании разрешения на въезд. Фермеры требовали встречи с премьер-министром страны Джорджей Мелони, которую они хотели призвать к понижению налогов и пересмотру предписаний ЕС в сфере экологически благоприятного сельского хозяйства.

Реагируя на выступления фермеров, итальянский премьер выразила им свои симпатии и также раскритиковала предписания ЕС в сфере охраны природы и защиты климата. При этом, однако, она указала, что возглавляемое ею правительство и так уже предприняло меры для поддержки фермеров. В частности, оно согласовало увеличение той доли от причитающихся Италии средств из фонда ЕС для преодоления последствий пандемии коронавируса, которые должны быть направлены на развитие сельского хозяйства, напомнила Мелони.

Протесты фермеров в Европе

На протяжении последних нескольких недель в Италии, Германии, Франции и других европейских странах фермеры протестуют против аграрной политики правительство их стран. В частности, в Германии возмущение фермеров вызвали, в первую очередь, планы сократить субсидии на дизельное топливо на фоне кризиса с федеральным бюджетом.

Во Франции 29 января фермеры заблокировали своими тракторами главные автомагистрали вокруг Парижа, ограничив движение по ним и назвав это "осадой".

Французские фермеры недовольны падением их доходов из-за инфляции, увеличением импорта сельхозпродукции, бюрократией и новыми экологическими требованиями Евросоюза. Согласно последним, страны ЕС должны будут снизить использование пестицидов и удобрений, а также вернуть к 2030 году к естественному состоянию как минимум 20 процентов поверхности суши и морей в своих границах. Эти меры грозят сократить площадь сельхозземель и сделать земледелие менее рентабельным, опасаются аграрии.

Между тем польские фермеры 9 февраля заблокировали пограничные переходы с Украиной в рамках протеста против импорта сельскохозяйственной продукции из соседней страны. "У нас нет другого выбора", - заявил агентству AFP организатор акции протеста в приграничном городе Дорогуск - фермер Марцин Вилгос. "Поток продуктов из Украины, которые не производятся в соответствии со стандартами и процедурами ЕС, является для нас огромным бременем", - посетовал он.

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