Польские фермеры снова блокируют границу с Украиной

По словам фермеров, у них нет другого выбора и поток украинских продуктов в страны ЕС является для них "огромным бременем". Аграрии начали анонсированную блокаду одного из пунктов пропуска - "Медыка - Шегини".

Польские фермеры вновь заблокировали пограничные переходы с Украиной в рамках протеста против импорта сельскохозяйственной продукции из соседней страны. "У нас нет другого выбора", - заявил агентству AFP в пятницу, 9 февраля, фермер Марцин Вилгос, он же организатор акции протеста в приграничном городе Дорогуск. "Поток продуктов из Украины, которые не производятся в соответствии со стандартами и процедурами ЕС, является для нас огромным бременем", - посетовал он.

"Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска "Медыка", что напротив украинского "Шегини", - сообщил спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии изданию "Украинская правда". По состоянию на день 9 февраля движение перекрыли около 100 человек на 50 транспортных средствах, в результате чего въезд и выезд на этом КПП в настоящее время приостановлен, уточнил он.

Демченко также напомнил, что с 12 февраля со стороны Польши будут блокироваться и КПП "Долгобичув - Угринов" и "Зосин - Устилуг", и все эти акции, как анонсировали польские фермеры, могут продолжаться до начала марта. Официального подтверждения о возможности помех на других направлений от польской стороны пока нет, но ГПСУ находится в постоянном контакте с польскими пограничниками, добавил спикер.

Фермеры для блокировок дорог проявляют креатив

Фермеры для новой блокировки использовали тракторы, чтобы нарушить движение на основных дорогах, ведущих к нескольким городам, сообщает AFP. По утверждению польских фермерских организаций, дешевые украинские продукты снижают цены с тех пор, как ЕС приостановил таможенные пошлины на многие импортные товары после начала российской агрессии против Украины.

В ответ на протесты ЕС объявил об "экстренном торможении" импорта мяса птицы, яиц и сахара из Украины в конце января. Эта мера призвана стабилизировать импорт из Украины на среднем уровне за последние два года. Если объемы импорта будут выше, Комиссия ЕС намерена вновь ввести таможенные пошлины на эти продукты. Однако, например, зерно не включено в этот список.

Границы были разблокированы больше месяца

Польские фермеры 6 января прервали блокаду КПП "Шегини - Медыка" после подписания соглашения с правительством. Издание Interia Wydarzenia писало, что министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал выполнить три требования фермеров: правительство выделит субсидии на выращивание кукурузы, обязуется не увеличивать налоговую ставку до 21% и оставить льготные кредиты для сельского хозяйства.

Чеслав Секерский также подтвердил, что запрет на продажу украинской продукции в Польше будет действовать бессрочно. При этом руководитель ведомства подчеркнул, что оказывать помощь Киеву нужно, однако так, чтобы не нанести вред сельскому хозяйству Польши. "После подписания соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения законодательных изменений, и на время, необходимое для внесения дополнительных изменений", - говорилось в соглашении правительства с фермерами.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Они требовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. 27 ноября к протестующим перевозчикам присоединились польские фермеры из организации "Обманутая деревня", которые начали блокировать КПП "Шегини - Медыка". Недовольство аграриев было вызвано не только увеличением налогов и урезанием субсидий, но и решением Еврокомиссии снять торговый запрет на украинское зерно.

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