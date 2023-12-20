В РФС против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла. РФС хочет решить с УЕФА вопрос по возвращению российских команд на международные турниры.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) в среду, 20 декабря, проголосовал против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА по допуску к международным турнирам не имеет смысла. "Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия - это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно", - цитирует агентство ТАСС вице-президента РФС Ахмеда Айдамирова.

В свою очередь президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что решение исполкома организации не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола не является окончательным. "Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем", - приводит слова Дюкова специализированное издание "Спорт-Экспресс".

Из-за войны в Украине

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 28 февраля 2022 года отстранили российские клубы и сборные от участия во всех турнирах из-за агрессивной войны России против Украины. В итоге мужскую сборную России не допустили к участию в стыковых матчах за выход на чемпионат мира - 2022 в Катаре, а женская сборная лишилась шанса сыграть на Евро-2022. В мае того же года УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков на сезон 2022/23.

В июле того же года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФС на решения ФИФА и УЕФА.

В конце ноября 2022 года президент Российского футбольного союза заявил, что РФС рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Однако 30 лекабря стало известно, что РФС намерена создать рабочую группу с УЕФА и другими организациями, которая займется созданием дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры, а обсуждение идеи перехода в АФК отложено на неопределенный срок.

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