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Ряд статей УК РФ ужестоили после начала мобилизацииФото: dpa/AP/picture alliance
Правосудие и законРоссия

В РФ заведено 471 дело за самоволку в период мобилизации

Александра Иванова
18 мин. назад

В России каждый месяц растет число дел в отношении военнослужащих по статьям, ужесточенным в период мобилизации, пишет "Медиазона".

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С начала войны в Украине гарнизонные суды РФ вынесли приговоры по 247 делам о самовольном оставлении военнослужащими части, неисполнении приказа, дезертирстве и по другим статьям, ужесточенным в период мобилизации, сообщает онлайн-издание "Медиазона" в среду, 22 марта.

По сведениям журналистов, изучивших судебную статистику, всего в гарнизонные суды России поступило 536 подобных дел и их число с каждым месяцем растет.

Самое распространенное обвинение - самовольное оставление части. В суд поступило 471 подобное дело, выяснило издание. При этом многим военным дают условные сроки, что позволяет вернуть их на фронт, пишет "Медиазона".

В конце сентября 2022 года статьи из военной части УК РФ дополнили новыми частями о преступлениях, совершенных в период мобилизации или боевых действий. Процессы по новым статьям, по сведениям "Медиазоны", начались с ноября 2022 года.

21 марта правозащитник Павел Чиков, опираясь на материалы СМИ, высказал предположение, что Верховный суд РФ вскоре скорректирует практику по делам о военных преступлениях. В частности, станет возможным возбудить уголовное дело за самовольное оставление части и в случаях, если военнослужащего нет в части менее двух суток, указал он.

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