В РФ задержан новый подозреваемый в причастности к теракту

Новый задержанный участвовал в схеме финансирования террористов, заявили в Следственном комитете России. Там также утверждают, что нашли доказательства причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл".

По подозрению в причастности к организации террористического нападения на подмосковный концертный комплекс "Крокус Сити Холл" задержан еще один подозреваемый, сообщается в четверг, 28 марта, на сайте Следственного комитета России (СКР). В сообщении уточняется, что этот человек, имени которого не называется, участвовал в схеме финансирования террористов.

Кроме того, СКР заявил, что в результате работы с задержанными террористами якобы "получены доказательства их связи с украинскими националистами". По утверждению следствия, это удалось сделать в результате исследования изъятой у задержанных техники и анализа сведений о финансовых операциях. Исполнителям теракта якобы поступали "значительные суммы денежных средств и криптовалюты из Украины", утверждают в Следственном комитете.

Задержания и аресты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Ранее, 26 марта, Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" Алишера Касимова, которого обвиняют в том, что он сдал квартиру одному из предполагаемых исполнителей теракта.

24 марта тот же суд арестовал четырех фигурантов дела, подозреваемых в непосредственном исполнении теракта - Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни.



Накануне Басманный суд Москвы отправил под арест еще троих фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокусе" - братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила, обвиняемых, среди прочего, в том, что они предоставили террористам квартиру для проживания, автомобиль и перевозили их деньги.

Согласно заявлению директора ФСБ России Александра Бортникова, после теракта в "Крокусе" были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления. Согласно предварительному списку погибших, опубликованному МЧС России 27 марта, количество жертв теракта возросло до 143 человек. Общее количество пострадавших выросло до 360 человек, включая 11 детей, сообщило в тот же день российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на Федеральный центр медицины катастроф.

Ответственность за теракт в Подмосковье взяли на себя исламисты

Ответственность за нападение террористов на "Крокус Сити Холл" 22 марта взяло на себя так называемое "Исламское государство провинции Хорасан" ("ИГ-Х", оно же "Вилаят Хорасан") - транснациональная джихадистская террористическая группировка, считающаяся ответвлением "Исламского государства" (ИГ). В США и Германии считают эту ячейку ИГ причастной к атаке. Российские власти продолжают делать заявления о причастности Украины к организации теракта.

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