В России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-компаний

В России 1 января вступил в силу закон, который обязывает зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть в РФ свой филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство.

Закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" (известный также под неформальным названием - закон о "приземлении") действует в отношении всех иностранных владельцев сайтов, подпадающих под один или несколько из четырех критериев. Так, они должны распространять информацию на русском языке или на языках народов РФ, размещать ориентированную на россиян рекламу, обрабатывать сведения о пользователях из РФ или же получать денежные средства от российских граждан и юрлиц.

В случае отказа компаниям может грозить полная блокировка

Компаниям предписано зарегистрировать личный кабинет через сайт Роскомнадзора, а также разместить на своих ресурсах электронную форму для обратной связи.

В случае отказа от исполнения закона предусмотрен ряд штрафных мер - от информирования российских пользователей о нарушении законодательства до полной блокировки в РФ.

В Роскомнадзоре пообещали пока не принимать жестких мер

Как отмечает агентство "Интерфакс", ряд иностранных IT-компаний, в том числе Google LLC, Apple Inc., Meta Platforms и Twitter Inc. еще не выполнили требование об открытии к 1 января своих представительств в РФ. В Роскомнадзоре пообещали пока не принимать жестких мер и дать им время исправить ситуацию.

Суд в РФ назначил многомиллиардные штрафы Google и Meta

Ранее, 24 декабря 2021 года, мировой суд оштрафовал компанию Meta Platforms, владеющую социальной сетью Facebook, почти на 2 миллиарда рублей за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Такое решение вынес мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы.

Несколькими часами ранее там же был оштрафован американский интернет-концерн Google LLC более чем на 7,2 миллиарда рублей - также за неудаление запрещенного в России контента.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного российскими законами контента.

Смотрите также:

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Индии Нарендра Моди Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

Мировые лидеры в сети Facebook Президент США Дональд Трамп "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

Мировые лидеры в сети Facebook Королева Иордании Рания Аль-Абдулла 10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Турции Реджеп Эрдоган Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Камбоджи Хун Сен У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

Мировые лидеры в сети Facebook Белый дом Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

Мировые лидеры в сети Facebook Вне конкуренции Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

Мировые лидеры в сети Facebook В списках также значатся У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

Мировые лидеры в сети Facebook Дружественное абонирование Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД. Автор: Элла Володина

