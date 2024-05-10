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В РФ на подростка возбудили дело об оправдании терроризма

Алексей Волошинов
10 мая 2024 г.

Поводом для возбуждения дела против 17-летнего юноши стал комментарий во "ВКонтакте" о Дарье Треповой.

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Обвиненная в теракте, который привел к гибели Владлена Татарского, Дарья Трепова
Обвиненная в теракте, который привел к гибели Владлена Татарского, Дарья ТреповаФото: Peter Kovalev/ITAR-TASS/IMAGO

Против 17-летнего подростка из города Сосновый Бор Ленинградской области возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, сообщает петербургское издание "Фонтанка" в четверг, 9 мая. Журналисты пишут, что подозреваемый учится на первом курсе медицинского колледжа.

Поводом для начала расследования стал комментарий, который молодой человек оставил в социальной сети "ВКонтакте". Силовики посчитали, что в нем он позитивно оценил действия Дарьи Треповой, совершившей теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Имя фигуранта дела неизвестно, в качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде.

Теракт против военкора Владлена Татарского

В апреле 2023 года в кафе "Патриот" на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где проходило мероприятие военного корреспондента Владлена Татарского, произошел взрыв. В результате него сам военкор скончался, еще 52 человека пострадали. В совершении теракта обвинили Дарью Трепову. В январе этого года суд приговорил ее к 27 годам лишения свободы и штрафу 600 тысяч рублей. Кроме того, он обязал Трепову выплатить потерпевшим и родственникам погибшего почти 16,5 млн рублей компенсации.

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