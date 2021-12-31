В России и Крыму за ноябрь умерло более 87 тысяч человек с COVID-19

В России и аннексированном Крыму в ноябре 2021 года умерли 87,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это следует из официальных данных Росстата, опубликованных в среду, 30 декабря.
Отмечается, что Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагнозом COVID-19. Это случаи, при которых заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, точно или предположительно является основной причиной смерти; случаи, когда ковид стал сопутствующим заболеванием, ускорившим летальный исход, а также ситуации, когда COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но не стал основной причиной смерти пациента.
Число смертей пациентов, точно или предположительно вызванных с ковидом, по этим данным, превысило в ноябре по всей стране, если учитывать территорию аннексированного Крыма, 80 000.
Общее число смертей, зафиксированных в России в ноябре 2021 года, составило 257 292.
Смертность в ноябре 2021 года в РФ выше, чем год назад
В тот же день, 30 декабря, замглавы правительства России Татьяна Голикова заявила, что, "по официальным данным Росстата, смертность в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 17%, в январе - ноябре 2021 года по сравнению с январем - ноябрем 2020-го - на 18,5%".
При этом Голикова уточнила, что в ноябре больше 100% от общего прироста смертности в стране приходилось на случаи COVID-19. В то же время смертность от других болезней снизилась на 9%, добавила она.
Ситуация с коронавирусом в России
По данным портала Worldometer, публикующего статистику распространения коронавируса в мире, с начала пандемии в России было выявлено в общей сложности 10 479 344 заражений SARSR-CoV-2. 9 423 227 пациентов выздоровели, 307 948 скончались.
Во всем мире за этот период коронавирусную инфекцию выявили у 286 744 240 человек. 253 096 969 пациентам удалось победить инфекцию. Обoее число скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19 за два года на планете составило 5 445 249 человек.
Смотрите также:
-
Юмор сражается с коронавирусом
QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем?
Многие россияне выступают против введения в общественных местах системы QR-кодов. Некоторые чиновники решили: проблема - в названии. Сергей Елкин - об искаженной логике властей.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно?
Врачи предупреждают об опасности распространения по всему миру нового омикрон-варианта коронавируса. А Сергей Елкин уже задумался о том, что придет на смену "дельте" и "омикрону".
-
Юмор сражается с коронавирусом
Прививка от коронавируса, или Неожиданный побочный эффект
Многие устали от ковидных ограничений. Но сертификат о прививке от коронавируса гарантирует свободу, а вакцина - иногда и жизнь, подмечает карикатурист Сергей Елкин.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Борьба с пандемией коронавируса: без QR-кода теперь никуда?
Все больше сфер жизни попадает под ограничения для тех, у кого нет QR-кода, подтверждающего, что его обладатель привит, протестирован или переболел коронавирусом. Сергей Елкин о том, как уберечь общество от ковида.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так
Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.
-
Юмор сражается с коронавирусом
С Днем народного единства! А как же прививка?
В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19
Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима!
Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг
В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус
В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.
-
Юмор сражается с коронавирусом
"Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай?
В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?
2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Как вести себя при коронавирусе: три стратегии
Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Лайфхак: как остановить распространение коронавируса
Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ
Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.
Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов