 В России и Крыму за ноябрь умерло более 87 тысяч человек с COVID-19 | Новости из Германии о России | DW | 31.12.2021

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Россия

В России и Крыму за ноябрь умерло более 87 тысяч человек с COVID-19

У более чем 80 000 жителей России и аннексированного Крыма диагноз COVID-19 точно или предположительно стал основной причиной смерти, следует из данных Росстата.

Пациент с COVID-19 в Москве

Пациент с COVID-19 в Москве

В России и аннексированном Крыму в ноябре 2021 года умерли 87,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это следует из официальных данных Росстата, опубликованных в среду, 30 декабря.

Отмечается, что Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагнозом COVID-19. Это случаи, при которых заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, точно или предположительно является основной причиной смерти; случаи, когда ковид стал сопутствующим заболеванием, ускорившим летальный исход, а также ситуации, когда COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но не стал основной причиной смерти пациента.

Число смертей пациентов, точно или предположительно вызванных с ковидом, по этим данным, превысило в ноябре по всей стране, если учитывать территорию аннексированного Крыма, 80 000.

Общее число смертей, зафиксированных в России в ноябре 2021 года, составило 257 292.

Смертность в ноябре 2021 года в РФ выше, чем год назад

В тот же день, 30 декабря, замглавы правительства России Татьяна Голикова заявила, что, "по официальным данным Росстата, смертность в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 17%, в январе - ноябре 2021 года по сравнению с январем - ноябрем 2020-го - на 18,5%".

При этом Голикова уточнила, что в ноябре больше 100% от общего прироста смертности в стране приходилось на случаи COVID-19. В то же время смертность от других болезней снизилась на 9%, добавила она.

Ситуация с коронавирусом в России

По данным портала Worldometer, публикующего статистику распространения коронавируса в мире, с начала пандемии в России было выявлено в общей сложности 10 479 344 заражений SARSR-CoV-2. 9 423 227 пациентов выздоровели, 307 948 скончались.

Во всем мире за этот период коронавирусную инфекцию выявили у 286 744 240 человек. 253 096 969 пациентам удалось победить инфекцию. Обoее число скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19 за два года на планете составило 5 445 249 человек.

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