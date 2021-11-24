Смертность с COVID-19 в России пока не идет на спад

В России пока не фиксируется значительного снижения числа летальных исходов с COVID-19. Об этом в среду, 24 ноября, заявила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

"К сожалению, в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности. По-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1200 наших граждан", - указала она. "Это - серьезная, драматичная статистика", - добавила вице-премьер.

По словам Голиковой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по стране составляет 50,4%. Ситуация с этим показателем пока значительно не улучшилась в Дагестане, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, Ставропольском и Камчатском краях, а также в Томской области. Там он не превышает 36%, уточнило агентство "Интерфакс".

За минувшие сутки с COVID-19 в РФ скончались 1 240 пациентов

В целом в России с начала пандемии зарегистрировано 9 434 393 случая коронавирусной инфекции, в том числе 267 819 - с летальным исходом. За минувшие сутки в стране скончались 1240 пациентов, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Количество инфицированных за минувшие 24 часа составило 33 558. Лидерами по числу заражений остаются Москва (2533), Московская область (1842) и Санкт-Петербург (1387).

Коронавирус выявлен более чем у 259 млн жителей мира

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии, по данным волонтеров интернет-ресурса Worldometer, выявлен более чем у 259 млн жителей планеты, свыше 5,1 млн больных умерли, около 234 млн выздоровели.

Больше всего подтвержденных заражений (более 48 млн) и летальных исходов (свыше 796 тысяч) приходится на США.

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