В РФ будут судить за "публичное оправдание экстремизма"

В случае принятия закона ответственность будет наступать не только за призывы к экстремизму, но и за его "публичное оправдание" и "пропаганду". Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Депутаты Государственной думы РФ в четверг, 28 сентября, приняли в первом чтении закопроект, вводящий уголовную ответственность за "публичное оправдание и пропаганду экстремизма. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Законопроект вносит изменения в действующую статью 280 УК ("публичные призывы к экстремизму"). В случае его принятия ответственность будет наступать не только за призывы к экстремизму, но и за его "публичное оправдание" и "пропаганду". Статья предусматривает наказание от штрафа до 300 тыс. рублей и до пяти лет лишения свободы.

Под "оправдание экстремизма" авторы законопроекта понимают "публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании". "Пропагандой экстремизма" будет считаться "распространение материалов и информации, направленных на формирование идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности".

В УК РФ уже есть похожая статья - 205.2 УК ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. По ней, в частности, на семь лет колонии был осужден московский активист Михаил Кригер. По этой же статье за спектакль "Финист ясный сокол" обвиняются режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, напоминает "Новая газета Европа".

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