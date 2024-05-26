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Турбулентность на борту Qatar Airways: есть пострадавшие

Ольга Лебедева
26 мая 2024 г.

В небе над Турцией в результате внезапной турбулентности пострадали пассажиры и члены экипажа рейса Доха-Дублин. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

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Самолет Qatar Airways
Самолет Qatar AirwaysФото: Wang Zicheng/HPIC/dpa/picture alliance

В результате сильной турбулентности на борту самолета авиакомпании Qatar Airways, следовавшего из Дохи в Дублин, получили ранения 12 человек. Инцидент произошел в небе над Турцией, среди пострадавших - 6 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщил дублинский аэропорт в соцсети X в воскресенье, 26 мая.

Самолет совершил безопасную посадку в аэропорту ирландской столицы в 13.00 по местному времени (15.00 мск) согласно расписанию, там его ждали полиция, пожарные и спасательные службы. Сотрудники аэропорта оказывают пассажирам и членам экипажа "всестороннюю поддержку", отмечается далее. Другие детали в заявлении не указываются.

Из-за изменения климата участилась турбулентность ясного воздуха

Это уже второй аналогичный инцидент за последние дни. 21 мая в результате сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines скончался 73-летний мужчина, ранения получили еще около 100 человек. Пассажирский самолет Boeing 777-300ER следовал рейсом SQ 321 из Лондона в Сингапур, внезапная сильная турбулентность началась над Мьянмой после 10 часов полета. Экипаж лайнера принял решение перенаправить рейс в Бангкок, где он совершил вынужденную посадку.

На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Большинство пострадавших получили травмы черепа, мозга и позвоночника. После трагедии авиакомпания ужесточила правила использования ремней безопасности.

Эксперты предупреждают, что в результате изменения климата участились случаи возникновения так называемой турбулентности ясного неба, при которой самолет без видимых причин резко снижается на десятки метров. Такую турбулентность не обнаруживают бортовые радары.

 

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