Стрельба в школе в Белграде: минимум один погибший

Семиклассник открыл стрельбу из отцовского пистолета по ученикам школы в столице Сербии. По данным местных СМИ, погиб один охранник, не менее семи подростков ранены, подозреваемый задержан.

Подросток открыл стрельбу по ученикам и охранникам школы в Белграде. Инцидент произошел около 8 часов утра, сообщили в МВД Сербии. "Полиция направила все доступные патрули, немедленно выехала на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего", - говорится в сообщении ведомства.

Один охранник скончался от полученных ранений, несколько школьников получили ранения. Как сообщают белградские СМИ, семь человек были госпитализированы, среди раненых один учитель и трое учеников. По данным агентства Tanjug, один подросток находится в тяжелом состоянии, его оперируют.

По данным полиции, семиклассник использовал пистолет своего отца. В его рюкзаке правоохранители также нашли зажигательные устройства. После этого школа была эвакуирована, возле нее дежурит полиция и машины скорой помощи.

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