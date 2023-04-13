Устроившему стрельбу в казанской гимназии дали пожизненное

Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным по нескольким статьям УК РФ, в частности, об убийстве и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом.

Ильназа Галявиева, устроившего в 2021 году стрельбу в казанской гимназии №175, Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы, удовлетворив требование прокуратуры. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ .

Галявиева признали виновным по статьям УК РФ об убийстве и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом; изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленном уничтожение и повреждении чужого имущества.

Стрельба в казанской гимназии №175

11 мая 2021 года злоумышленник, вооружившись многозарядным охотничьим ружьем, а также самодельным взрывным устройством, напал на учителей и учащихся школы, которую сам ранее посещал. В результате этой трагедии погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Потерпевшими были признаны 600 лиц, среди которых есть малолетние.

Как указывает СК РФ, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".

Окончательное обвинение казанскому стрелку было предъявлено в декабре 2021 года. В ноябре 2022 года он полностью признал свою вину. По результатам психолого-психиатрической экспертизы Галявиев был признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

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