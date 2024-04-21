При ракетной атаке РФ в Одесской области ранены два ребенка

Восемь человек пострадали от российских ракетных обстрелов Одесской области, сообщила глава ОВА Олег Кипер. В Харькове погибли два человека.

В результате ракетного обстрела Одесской области, продолжавшегося целый день в субботу, 20 апреля, пострадали восемь человек, в том числе два ребенка - трех и четырех лет. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, после атаки были госпитализированы трехлетний мальчик и 80-летняя женщина, получившая ушиб головы. Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.

Последствия российской атаки на Харьков

Поздно вечером 20 апреля российская армия нанесла также очередной удар по Харькову. Утром 21 апреля глава областной военной администрации Олег Синегубов перечислил в Telegram его последствия. Так, минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Степная Новоселовка, Ивановка, Котляровка и другие. Под удары с воздуха попали Синьковка, Слобожанское, Победа, Нескучное, Казачья Лопань.

В селе Победа Богодуховского района авиационная бомба упала на территорию недействующей фермы. Из-под завалов здания освободили 55-летнего мужчину и госпитализировали в медучреждение, сообщает Олег Синегубов.

В городе Волчанск 20 апреля российские военные совершили обстрел жилой постройки, говорится далее в сообщении: "В результате действий оккупанта разрушен третий подъезд в многоквартирном доме и частный дом. Погибли 50-летний и 83-летний мужчины. Женщина в возрасте 61 года и 44-летний мужчина получили травмы".

Российские обстрелы Украины баллистическими ракетами

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram, что в ночь на 20 апреля ВС РФ атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, запущенными из Белгородской области России, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, запущенными из акватории Черного моря.

"Средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Также на южном направлении уничтожено три разведывательных БПЛА - два "Орлан-10" и один "Суперкам", - говорилось также в этом посте.