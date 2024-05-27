В результате атаки БПЛА в Орловской области погиб мужчина

Минобороны РФ сообщает об атаке БПЛА на Орловскую, Белгородскую, Брянскую области и Краснодарский край. В Орловской области дрон упал на АЗС, погиб сотрудник пожарной части.

Ряд регионов России, в частности, Орловская, Белгородская, Брянская и Краснодарская области подверглись атакам беспилотников в ночь на понедельник, 27 мая, и утром этого дня.

В Орловской области один из БПЛА упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны, сообщает в Telegram губернатор региона Андрей Клычков. По его данным, в результате инцидента пострадала часть фасада административного здания. Когда на месте работали оперативные службы и сотрудники администрации города, на территорию АЗС упал еще один беспилотник, следует из поста.

В результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника спасательных служб пострадали, пишет Клычков.

Между тем Telegram-канал Baza опубликовал фото, которые, как утверждается, были сделаны на месте происшествия.

Со своей стороны Минобороны РФ отчиталось об уничтожении и перехвате дежурными средствами ПВО над Орловской областью в ночь на 27 мая шести БПЛА.

Белгородская область

Утром 27 мая два украинских БПЛА самолетного типа были сбиты над Белгородской областью, следует из другого поста. Еще один дрон российские средства ПВО уничтожили над территорией того же региона ночью, указывает Минобороны.

Как сообщил утром 27 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, в результате падения БПЛА самолетного типа на автомобильной стоянке в центре города Грайворон местная жительница получила сквозное ранение левой нижней конечности. Гладков рассказал также об атаке БПЛА на село Берёзовка Борисовского района и село Замостье Грайворонского городского округа. Пострадавших в результате этих инцидентов, судя по его данным, не было.

Краснодарский край и Брянская область

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в ночь на 27 мая были уничтожены четыре БПЛА над территорией Краснодарского края, еще один - над Брянской областью.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников на гражданские объекты Геленджика. "Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отчитался об уничтожении двух беспилотников (а не одного, как указывало Минобороны РФ) - над Севским и Брасовским районами. "Пострадавших и разрушений нет", - указал Богомаз.