  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

В результате атаки БПЛА в Орловской области погиб мужчина

Александра Иванова
27 мая 2024 г.

Минобороны РФ сообщает об атаке БПЛА на Орловскую, Белгородскую, Брянскую области и Краснодарский край. В Орловской области дрон упал на АЗС, погиб сотрудник пожарной части.

https://p.dw.com/p/4gJv5
Последствия одной из атак дронов на белгород (фото из архива)
Последствия одной из атак дронов на белгород (фото из архива)Фото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

Ряд регионов России, в частности, Орловская, Белгородская, Брянская и Краснодарская области подверглись атакам беспилотников в ночь на понедельник, 27 мая, и утром этого дня.

В Орловской области один из БПЛА упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны, сообщает в Telegram губернатор региона Андрей Клычков. По его данным, в результате инцидента пострадала часть фасада административного здания. Когда на месте работали оперативные службы и сотрудники администрации города, на территорию АЗС упал еще один беспилотник, следует из поста.

В результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника спасательных служб пострадали, пишет Клычков.

Между тем Telegram-канал Baza опубликовал фото, которые, как утверждается, были сделаны на месте происшествия.

Со своей стороны Минобороны РФ отчиталось об уничтожении и перехвате дежурными средствами ПВО над Орловской областью в ночь на 27 мая шести БПЛА.

Белгородская область

Утром 27 мая два украинских БПЛА самолетного типа были сбиты над Белгородской областью, следует из другого поста. Еще один дрон российские средства ПВО уничтожили над территорией того же региона ночью, указывает Минобороны.

Как сообщил утром 27 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, в результате падения БПЛА самолетного типа на автомобильной стоянке в центре города Грайворон местная жительница получила сквозное ранение левой нижней конечности. Гладков рассказал также об атаке БПЛА на село Берёзовка Борисовского района и село Замостье Грайворонского городского округа. Пострадавших в результате этих инцидентов, судя по его данным, не было.

Краснодарский край и Брянская область

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в ночь на 27 мая были уничтожены четыре БПЛА над территорией Краснодарского края, еще один - над Брянской областью.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников на гражданские объекты Геленджика. "Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отчитался об уничтожении двух беспилотников (а не одного, как указывало Минобороны РФ) - над Севским и Брасовским районами. "Пострадавших и разрушений нет", - указал Богомаз.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

С мая Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Власти РФ винят Киев, Украина отмалчивается. Где происходили атаки весной и летом 2023 года и каков ущерб от них - в галерее DW.
Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
external

Украинские атаки на НПЗ, новые российские удары по Одессе и протесты в Грузии. DW Новости

Украинские атаки на НПЗ, новые российские удары по Одессе и протесты в Грузии. DW Новости

Нефтеперерабатывающие заводы остаются одной из главных целей для ударов ВСУ на территории РФ. Украинская сторона использует для атак дроны. Россия тем временем продолжает наносить удары по разным регионам Украины. В очередной раз атаке подверглась Одесса. В городе повреждены жилые и административные здания. Целью ударов снова стала и Харьковская область.
Политика1 мая 2024 г.28:55 мин.
Украинский беспилотник (фото из архива)

Два региона РФ и Крым атакованы беспилотниками

Два региона РФ и Крым атакованы беспилотниками

По утверждениям российских СМИ, атакам БПЛА подверглись Белгородская область, Краснодарский край и оккупированный Севастополь. Сообщается о двух пострадавших, а также о пожаре на НПЗ в Славянске-на-Кубани.
Конфликты19 мая 2024 г.
Показать еще