Два региона РФ и Крым атакованы беспилотниками

По утверждениям российских СМИ, атакам БПЛА подверглись Белгородская область, Краснодарский край и оккупированный Севастополь. Сообщается о двух пострадавших, а также о пожаре на НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Несколько российских регионов подверлись атакам БПЛА в ночь на воскресенье, 19 мая, пишут российские СМИ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в селе Петровка в результате "атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе". Позднее Гладков сообщил о том, что атаке БПЛА подверглось село Малое Городище. В результате падения дрона загорелась кровля храма Сергия Радонежского, пострадавших нет, заявил губернатор.

Не менее 10 украинских беспилотников были подавлены в Славянском и Кущевском районах Краснодарского края, утверждают в оперативном штабе региона. Там же заявили, что один из дронов упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, "возгораний не зафиксировано". При этом Telegram-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей пишет о взрывах на территории НПЗ, а также о том, что дроны атаковали военный аэродром в городе. В оперштабе это не подтверждали.

Ракетная атака была отражена и в оккупированном Севастополе, сообщил назначенный Россией "губернатор" города Михаил Развожаев. "В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах", - написал Развожаев. Astra со ссылкой украинские СМИ сообщает, что в Севастополе поражен российский корабль. Другими источниками эта информация не подтверждается.

"Сильные хлопки" на нефтебазе в Выборге

Кроме того, о нескольких "сильных хлопках" и последовавшем за ними пожаре на нефтебазе в Выборге Ленинградской области сообщили жители города, пишет местный Telegram-канал VyborgGo. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что "хлопок" на территории выборгской нефтебазы произошел "в связи с использованием пиротехнических средств", а информация об атаке БПЛА "не соответствует действительности".