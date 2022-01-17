В результате атаки беспилотников в Абу-Даби погибли три человека

В Абу-Даби в результате предполагаемой атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов погибли три человека - один пакистанец и два гражданина Индии, еще шесть человек получили ранения. Объектами нападения были три бензовоза, они взорвались и загорелись, сообщила полиция столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в понедельник, 17 января. Кроме того, на строительной площадке близ аэропорта произошел небольшой пожар, который удалось потушить, указывается далее.

Йеменские хуситы заявили о "военной операции" на территории ОАЭ

Между тем об атаке на территории ОАЭ заявили йеменские повстанцы-хуситы. Представитель хуситского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа указал, что "в течение ближайших часов" поступит заявление "о проведенной военной операции", сообщил телеканал Al Jazeera. По данным телеканала Al Mayadeen, атака была совершена с помощью 20 беспилотников и 10 баллистических ракет, которые поразили "чувствительные цели".

В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщил о перехвате и уничтожении аравийской коалицией трех беспилотников, выпущенных хуситами из аэропорта йеменской столицы Сана. Коалиция обвинила йеменских повстанцев нанести ущерб мирному населению и гражданским объектам.

В Йемене с 2014 года идет кровопролитная гражданская война между хуситами, захватившими столицу страны - Сану - и большую часть северных районов страны, и правительственными войсками, получающими поддержку от Саудовской Аравии. Военный конфликт в Йемене рассматривается как противостояние между Эр-Риядом и Тегераном. В середине мая 2019 года в Саудовской Аравии две нефтяные станции подверглись нападению вооруженных дронов. Ответственность за атаки тогда также взяли на себя хуситы.

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