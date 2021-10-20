 Двое экс-солдат бундесвера набирали наемников для войны в Йемене | Новости из Германии о Германии | DW | 20.10.2021

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Германия

Двое экс-солдат бундесвера набирали наемников для войны в Йемене

Задержанные в ФРГ бывшие военные планировали создать ЧВК в составе от 100 до 150 наемников. Они предлагали свои услуги Саудовской Аравии, но та не проявила интереса.

Бойцы спецназа KSK в пустыне

Бойцы немецкого спецназа KSK в пустыне (фото из архива)

В Германии задержаны два бывших солдата бундесвера, которые планировали создать группу от 100 до 150 наемников для участия в гражданской войне в Йемене. Задержания были произведены силами спецназа федеральной полиции в округе Брайсгау-Хохшварцвальд и в Мюнхене, сообщила федеральная прокуратура в среду, 20 октября.

Двум бывшим воздушным десантникам вменяется в вину попытка создания террористической группировки. По данным следствия, они решили создать ЧВК в начале 2021 года, с тем чтобы предложить свою помощь Саудовской Аравии, которая в войне в Йемене оказывает поддержку правительству этой страны. На каждом наемнике задержанные надеялись зарабатывать по 40 тысяч евро в месяц. В группу планировалось набирать бывших солдат бундесвера и бывших полицейских.

Один из подозреваемых уже вступил в контакт не менее чем с семью кандидатами. Первая информация на этих двух экс-солдат, работавших, вопреки запрету, на охранное предприятие Asgaard, поступила от Службы военной контрразведки (MAD). Представитель министерства обороны ФРГ сообщил, что следственные органы различных ведомств тесно сотрудничают друг с другом в расследовании данного дела.

Наемники для войны в Йемене

По сведениям федеральной прокуратуры Германии, задержанные намеревались отправить наемников на гражданскую войну в Йемен, чтобы добиться мирных переговоров между повстанцами-хуситами и правительством Йемена. Один из подозреваемых несколько раз пытался связаться с саудовскими властями и предложить им свои услуги, но те так и не отреагировали.

По заключению прокуратуры, оба задержанных осознавали то, что "подразделение под их командованием неминуемо будет вынуждено совершать и убийства", при этом жертвы будут и среди гражданского населения.

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    Автор: Андрей Гурков


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