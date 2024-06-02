В Республике Коми загорелся нефтеперерабатывающий завод

В результате пожара на заводе "Лукойл-Ухтанефтепереработка" погибли два мужчины, еще один пострадавший был доставлен в больницу, сообщают Telegram-каналы.

В Республике Коми возник пожар на заводе "Лукойл-Ухтанефтепереработка", сообщают администрация Республики Коми, а также русскоязычные СМИ и Telegram-каналы в воскресенье, 2 июня.

Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на местные СМИ, пожару предшествовал звук взрыва. В свою очередь Telegram-канал Baza указывает, что в результате случившегося погибли два человека, еще один пострадавший был доставлен в больницу. По предварительным данным, мужчины проводили работы в одном из резервуаров завода, говорится в посте.

Baza отмечает, что возгорание случилось внутри резервуара нефтеперерабатывающего завода, а версия об атаке беспилотника не рассматривается.

Информацию о том, что в результате пожара погибли двое, распространил также Telegram-канал Shot. "Предварительно, оба погибших - работники подрядной организации завода. Кроме них один человек пострадал, он госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в посте.

Канал называет причиной возгорания несоблюдение техники безопасности.

Глава Коми: Пожар на НПЗ в Ухте не связан с атакой БПЛА

Администрация Республики Коми написала, что возгорание произошло в резервуаре РВС-10000 завода, который расположен в четырех километрах от города Ухта. К тушению были привлечены 74 сотрудника МЧС России и 22 единицы техники, указали в администрации.

Пресс-служба регионального управления МЧС позже подтвердила, что при пожаре пострадали три сотрудника нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте. По ее данным, возгорание произошло при проведении технических работ подрядной организацией.

"Хочу сразу успокоить жителей Ухты и Коми - пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов. По предварительным данным причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности", - сообщил глава Коми Владимир Уйба.

За последние недели на фоне продолжающейся войны России против Украины беспилотники не раз совершали атаки на НПЗ в ряде регионов России.